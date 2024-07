Résultat des législatives 2024 à Vernoux-en-Vivarais (07240) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - La gauche en forte hausse par rapport à la Nupes il y a deux ans Avec plus de 28% des voix au niveau national au moment du 1er round des élections législatives dimanche dernier, le Nouveau Front populaire a fait mieux que la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes). Une performance qui pourrait lui offrir l'opportunité de titiller le RN au second tour. Le niveau est déjà élevé. Lors du premier tour des législatives il y a une semaine, à Vernoux-en-Vivarais, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 37,34% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Un score qui a fortement progressé par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022 (37 points de plus).

20:58 - Les performances du Rassemblement national aux dernières législatives à Vernoux-en-Vivarais Au niveau local comme dans le reste du pays, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella aux législatives 2024 sera très analysé. Le parti frontiste est même crédité de 210 à 250 sièges dans l'Hexagone, soit près de 160 de plus environ qu'il y a deux ans. De quoi prévoir une nouvelle progression à Vernoux-en-Vivarais ce dimanche 7 juillet ? Le calcul est assez risqué, mais logique compte tenu de la progression du mouvement sur place. Rien qu'entre les législatives en 2022 et 2024, le RN a en effet déjà gagné 15 points dans la commune.

20:29 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Vernoux-en-Vivarais Ce premier panorama établi dimanche dernier est immanquablement à mettre en face de l'élection en 2022. Il y a deux ans, lors des législatives à Vernoux-en-Vivarais, le RN avait également dû se contenter de la seconde position sur le podium, 21,17% des habitants passés par les urnes ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 36,10% pour Hervé Saulignac (Divers gauche) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Divers gauche (60,86%). Hervé Saulignac conservait donc son avance sur place.

20:05 - Déjà 37,34% pour l'Union de la gauche à Vernoux-en-Vivarais aux élections législatives Selon les enquêtes des sondeurs publiées à la fin de la campagne, l'alliance du RN et des amis d'Eric Ciotti devrait s'assurer entre 210 et 250 députés au terme des élections législatives. Le Nouveau Front populaire pourrait accaparer près de 200 sièges. De leur côté, les candidats de la majorité présidentielle pourraient garder entre 95 et 125 sièges. Il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Hervé Saulignac (Union de la gauche) a obtenu 37,34% des voix à Vernoux-en-Vivarais dimanche 30 juin, au soir du premier tour des législatives. Un score qui lui a permis d'arriver devant Céline Porquet (Rassemblement National) et Séverine Gineys (Ensemble ! - Majorité présidentielle) avec 36,77% et 13,66% des votants. La circonscription n'a en revanche pas affiché les mêmes scores que la ville, puisque c'est Céline Porquet qui y arrivait en première place, avec 39,95% devant Hervé Saulignac avec 38,24% et Séverine Gineys avec 12,22%.

19:21 - Participation aux scrutins électoraux à Vernoux-en-Vivarais : quelle évolution ? L'analyse des consultations démocratiques précédentes permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune. Dimanche dernier, le pourcentage d'abstention au premier round des législatives 2024 à Vernoux-en-Vivarais a atteint 27,57%, en dessous de celui des dernières élections européennes. Il y a trois semaines, durant le précédent scrutin européen, 39,85% des personnes aptes à participer à une élection à Vernoux-en-Vivarais avaient effectivement refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 43,9% pour les élections européennes de 2019. Pour information, au niveau national, le taux d'abstention aux élections européennes 2024 représentait 48,5% lors de l'unique tour du scrutin, soit 1 point de moins qu'en 2019.

18:35 - Les chiffres de l'abstention à l'occasion du second tour des législatives, un élément fort à Vernoux-en-Vivarais ? À Vernoux-en-Vivarais, l'abstention constitue sans aucun doute l'une des clés des législatives 2024. Les résidents de Vernoux-en-Vivarais ont participé au 1er tour des élections législatives 2024 à hauteur de 72,43%. Pour mémoire, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 53,57% au premier tour et 53,74% au deuxième tour. A l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 77,13% des inscrits sur les listes électorales de la commune, à comparer avec une participation de 79,27% au premier tour, c'est-à-dire 1 174 personnes.

17:29 - Vernoux-en-Vivarais : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Devant le bureau de vote de Vernoux-en-Vivarais, les citoyens se rassemblent pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Avec une population de 1 977 habitants répartis dans 1 233 logements, cette localité présente une densité de 63 habitants par km². Avec 193 entreprises, Vernoux-en-Vivarais permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (61,8%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les électeurs, comprenant une proportion de 34,39% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, 36,73% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1294,62 €, accable une ville qui vise plus de prospérité. En somme, Vernoux-en-Vivarais incarne les défis et les ambitions de la France contemporaine.