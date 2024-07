Résultat des législatives 2024 à Privas : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Privas : démographie et socio-économie impactent les élections législatives

Quel impact auront les habitants de Privas sur le résultat des élections législatives ? La pyramide démographique pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Dans la ville, 31% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 31,12% de 60 ans et plus. Un revenu moyen par foyer fiscal de 21 519 € par an peut être révélateur de situations de précarité financière pour certains foyers. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 10,05% et d'une population étrangère de 7,33% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'instruction à Privas mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 16,2% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.