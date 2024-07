Résultat des législatives 2024 à Saint-Just-d'Ardèche (07700) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - La nouvelle coalition de gauche pourrait compter entre 21% et 28,72% à Saint-Just-d'Ardèche à l'issue de ce second tour Alors que le Nouveau Front populaire semble avoir pris la place de la Nupes (plus de 25,6% pour la Nupes au niveau national en 2022 et plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette percée va se concrétiser ce dimanche, pour le second tour des législatives. A l'issue du premier tour des élections du Parlement dimanche dernier, à Saint-Just-d'Ardèche, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 28,72% des votes dans la commune. Un score en forte hausse par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022 (28 points de plus).

20:58 - En deux ans, l'extrême droite a gagné 16 points à Saint-Just-d'Ardèche Avec un score qui a encore grandi depuis les européennes, l'évolution du Rassemblement national lors de ces élections législatives est à observer localement. Alors qu'au niveau national, les résultats du Rassemblement national ont affiché plus de 33% des voix au premier tour des législatives fin juin, soit près de 15 points de plus qu'en 2022, la progression locale apparaît bien plus puissante. Le mouvement a en effet déjà engrangé 16 points ici entre 2022 et 2024. Il n'est pas impossible que le RN soit vainqueur à Saint-Just-d'Ardèche ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Nouvelle avance pour le Rassemblement national à Saint-Just-d'Ardèche ? Le score de Jordan Bardella ce dimanche sera ainsi une des clés au niveau local pour le second tour de ces législatives. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 que lors de la dernière élection législative, le parti lepéniste va-t-il encore s'imposer à Saint-Just-d'Ardèche ? Le RN se hissait également en pôle position à Saint-Just-d'Ardèche à l'époque lors des législatives. C'est en effet Céline Porquet qui débutait l'élection en pôle position au premier tour avec 35,08% dans la commune. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la localité, avec 51,61%, devant le binôme Divers gauche à 48,39%.

20:05 - Des élections législatives favorables pour le Rassemblement national jusqu'ici D'après les dernières projections publiées juste avant le second tour, l'extrême droite serait en mesure de décrocher moins de 250 députés à l'issue des législatives. L'alliance des insoumis, des socialistes et leurs partenaires devrait mettre la main sur jusqu'à 200 sièges. De leur côté, les candidats macronistes conserveraient entre 95 et 125 députés. Mais on ne peut faire abstraction des particularités locales. Céline Porquet (Rassemblement National) a raflé 51,33% des voix à Saint-Just-d'Ardèche le 30 juin, à l'occasion du 1er round de l'élection législative. Hervé Saulignac (Nouveau Front populaire) et Séverine Gineys (Ensemble !) suivaient en ramassant, dans l'ordre, 28,72% et 11,3% des électeurs à l'échelle de la métropole. Céline Porquet était aussi en tête dans la 1ère circonscription de l'Ardèche dans son ensemble, avec cette fois 39,95%, devant Hervé Saulignac avec 38,24% et Séverine Gineys avec 12,22%.

19:21 - Résultats à Saint-Just-d'Ardèche : quelles conclusions tirer de l'abstention ? Comment votent traditionnellement les électeurs de cette ville ? Le taux d'abstention au premier round des élections législatives 2024 à Saint-Just-d'Ardèche était de 29,41%, moins haut que celui des dernières européennes. A l'occasion du dernier scrutin européen, parmi les 1 268 personnes en âge de voter à Saint-Just-d'Ardèche, 44,01% avaient effectivement refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 46,68% pour les européennes de 2019. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central il y a une semaine. Elle s'élevait à 26% à midi et 59% à 17 h pour le premier tour, c’était mieux qu’en 2022.

18:35 - La participation à Saint-Just-d'Ardèche va-t-elle descendre lors du second tour des législatives ? À Saint-Just-d'Ardèche, le taux d'abstention constitue un critère essentiel des législatives. Dans la commune, le pourcentage de participation lors du 1er tour des législatives 2024 était de 70,59%. Pour mémoire, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 46,62% au premier tour et 45,78% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Saint-Just-d'Ardèche ? A l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, sur les 1 295 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 77,61% étaient allés voter. Le taux de participation était de 76,06% au second tour, ce qui représentait 985 personnes.

17:29 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Saint-Just-d'Ardèche Quelle influence la population de Saint-Just-d'Ardèche exerce-t-elle sur le résultat des législatives ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 13,6% peut agir sur les attentes des habitants en ce qui concerne les politiques sur l'emploi. Avec une densité de population de 162 habitants par km² et 45,81% de population active, ces chiffres pourraient favoriser une implication électorale plus forte. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (18,03%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 607 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (15,34%) révèle la nécessité d'un suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (12,03%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Saint-Just-d'Ardèche mettent en relief une diversité de qualifications, avec 25,87% des habitants non diplômés, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.