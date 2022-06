Résultat des législatives à Beauval - Election 2022 (80630) [PUBLIE]

13/06/22 11:41

Résultat des législatives 2022 à Beauval

Le résultat des élections législatives 2022 à Beauval est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans la Somme

Résultat de la législative dans la 4ème circonscription de la Somme

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Beauval Jean-Philippe Tanguy (Ballotage) Rassemblement National 32,45% 38,96% Jean-Claude Leclabart (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 25,10% 23,43% Elodie Héren Nouvelle union populaire écologique et sociale 19,32% 17,61% Vincent Jacques Les Républicains 14,50% 12,99% Jacques Maguin Reconquête ! 3,01% 2,09% Guy Vitoux Divers extrême gauche 1,88% 2,39% Dany Serreau Ecologistes 1,73% 1,19% Rachèle Delgove Droite souverainiste 1,63% 0,75% Adam Makowski Droite souverainiste 0,38% 0,60% Participation au scrutin Circonscription Beauval Taux de participation 50,67% 44,75% Taux d'abstention 49,33% 55,25% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,33% 3,58% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,69% 0,57% Nombre de votants 43 131 699

Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat de l' élection législative 2022 à Beauval. Lors du premier round des élections législatives, les électeurs de Beauval inscrits dans la 4ème circonscription de la Somme ont pris parti pour la candidature Rassemblement National. Ce résultat ne concerne présentement que les électeurs de Beauval. Les habitants de 226 communes proches pourraient encore faire évoluer le résultat de la législative dans cette circonscription. L'abstention parmi les habitants autorisés à se rendre aux isoloirs dans la commune au niveau de la 4ème circonscription de la Somme atteint 55% (soit 863 non-votants). Au niveau de la ville, Jean-Philippe Tanguy a enregistré 39% des suffrages. Il coiffe au poteau Jean-Claude Leclabart (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Elodie Héren (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui reçoivent 23% et 18% des suffrages.

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Beauval sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:39 - Que vont choisir les électeurs de gauche à Beauval ? Dans les 2 bureaux de vote de Beauval, les voix de Jean-Luc Mélenchon lors de l'élection présidentielle seront peut être décisives ce dimanche pour les élections législatives 2022. L'Insoumis avait cumulé 13,92% des suffrages le 10 avril dernier. Et c'est encore sans compter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 1,87% et 1,78% au 1er tour de la présidentielle. La coalition de gauche peut donc potentiellement atteindre 17,57% à Beauval pour ce premier tour. 16:30 - Les sondages d'intentions de vote, un repère pour le résultat des législatives 2022 à Beauval ? Les indicateurs nationaux des ultimes semaines se répercuteront sans doute sur les législatives à Beauval au 1er tour. Mais impossible de faire abstraction des spécificités locales. La majorité présidentielle a chuté à un cheveu de la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans les intentions de vote juste avant la période de réserve. Le Rassemblement national, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%. Or à Beauval, Marine Le Pen atteignait la première position de l'élection présidentielle 2022 avec 43,18% des voix au 1er round, devant Emmanuel Macron à 22,84%. Suivaient, avec 13,92%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 4,64%, Éric Zemmour. Pour ce qui est de la France, c'est un résultat de près de 28% qui avait propulsé Macron en tête, devant la candidate du FN à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. 14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de l'abstention aux législatives sont attendus à Beauval Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Beauval, qu'en sera-t-il de l'abstention ? La perte de pouvoir d'achat est par exemple susceptible de favoriser l'abstention à Beauval (80630). Il y a deux mois, pour le second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 22,09% dans la localité. L'abstention était de 25,48% au premier tour. En proportion, à l'échelle du pays, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour. 11:30 - Quels étaient les chiffres de l'abstention à Beauval en 2017 ? Avec une participation qui continue de baisser depuis les années 1970 lors des élections législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il battre un nouveau record ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée au premier tour des législatives de 2017. Elle représentait 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 heures. Au cours des dernières années, les 2 089 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Pendant les législatives de 2017, le pourcentage de participation s'était élevé à 48,43% au premier tour au niveau de Beauval. Le taux de participation était de 44,15% au round numéro deux. 09:30 - Les législatives 2022 s'achèvent à 18 heures à Beauval Les éléments de contexte de ces législatives 2022 à Beauval sont limpides : la métropole n'est couverte que par une seule circonscription où s'opposent 9 candidats. Un niveau dans la moyenne des autres circonscriptions du pays. Autre point essentiel: les électeurs ont jusqu'à 18 heures pour se prononcer. L'horaire de clôture des bureaux de vote n'a en effet pas été prolongé dans la commune, comme cela se fait dans d'autres villes pour booster la mobilisation.

Législatives 2022 à Beauval : les enjeux

Lors de l'élection présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 43,2% des votes au premier tour à Beauval. L'ancienne conseillère régionale des Hauts-de-France avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 22,8% et 13,9% des suffrages. Fidèles à leur choix du premier tour, les votants de Beauval avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième, lui conférant 61,5% des suffrages. Emmanuel Macron avait dû se contenter de 38,5% des votes. Le RN peut espérer à nouveau un bon score dans cette commune où Marine Le Pen est arrivée en pole position du premier tour en avril dernier. Comme partout en France, les citoyens de Beauval (Somme) seront incités à contribuer aux législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Pour quel candidat pencheront-ils ?