Le résultat des élections législatives 2022 à Beauvallon est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 11ème circonscription du Rhône

Le résultat du premier round de l'élection législative 2022 à Beauvallon est à présent connu. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) décroche la première place chez les 3102 citoyens de la 11ème circonscription du Rhône résidant à Beauvallon. Jean-Luc Fugit a obtenu 36% des votes au niveau de la commune. Il précède Michel Dulac (Rassemblement National) et Abdel Yousfi (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui décrochent dans l'ordre 19% et 19% des votes. La participation parmi les électeurs enregistrés sur les listes électorales au sein de la commune pour cette circonscription électorale s'élève à 52% (1 612 votants). Ces chiffres ne traduisent toutefois pas l'entièreté des votes au niveau de la circonscription : 37 autres communes participent aussi au résultat de la législative dans la 11ème circonscription du Rhône.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Beauvallon Jean-Luc Fugit Ensemble ! (Majorité présidentielle) 30,55% 35,88% Abdel Yousfi Nouvelle union populaire écologique et sociale 21,60% 18,95% Michel Dulac Rassemblement National 20,07% 19,08% Paul Vidal Les Républicains 15,14% 13,83% Charles Ascarino Reconquête ! 4,65% 4,17% Sophie Spennato Ecologistes 3,36% 3,92% Pierre-Henri Communal Droite souverainiste 1,29% 1,64% Alexis Martinon Ecologistes 0,89% 1,07% Christophe Chirat Divers 0,87% 0,63% Isabelle Browning Divers extrême gauche 0,86% 0,76% Mohsen Allali Divers gauche 0,53% 0,06% Aude Rossolini Divers droite 0,18% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Beauvallon Taux de participation 48,64% 51,97% Taux d'abstention 51,36% 48,03% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,29% 1,49% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,37% 0,31% Nombre de votants 46 971 1 612

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Beauvallon sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:29 - Que peut espérer le bloc LFI-PS-EELV pour ces législatives à Beauvallon ? Dans les 4 bureaux de vote de Beauvallon, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon lors de l'élection présidentielle seront probablement décisives ce dimanche pour les législatives 2022. Le candidat insoumis avait enregistré 14,97% des suffrages il y a deux mois. Mais il faut encore y ajouter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 6,01% et 1,43% au 1er tour de l'élection présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés part donc avec un potentiel théorique de 22,41% à Beauvallon pour ce premier tour des élections législatives. 16:30 - À Beauvallon, des sondages tout aussi justes qu'en France ? Les indicateurs nationaux des dernières semaines auront sans doute un écho sur le résultat des législatives à Beauvallon au 1er tour. Mais on ne pourra ignorer les particularités locales. La majorité LREM-Ensemble a vu son résultat chuter à un cheveu de la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans les sondages avant la trêve. Le Rassemblement national, pour sa part, a courru après les 20%. Lors de la dernière échéance, à Beauvallon, Emmanuel Macron finissait à la tête du vote au premier round de l'élection présidentielle avec 33,52% des voix, devant Marine Le Pen à 22,93%, puis Jean-Luc Mélenchon avec 14,97% et Éric Zemmour, quatrième avec 7,48%. Un verdict à mettre en perspective avec ce qui s'est passé en France : un Emmanuel Macron en pôle position à 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%. 14:30 - Le chiffre phare de ces législatives à Beauvallon demeure la participation À Beauvallon, l'abstention constituera l'une des grandes inconnues des législatives. La peur d'une reprise de la pandémie de coronavirus pourrait en effet favoriser l'abstention à Beauvallon. En avril 2022, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, sur les 3 085 personnes en âge de voter dans la ville, 19,7% étaient restées chez elles. L'abstention était de 16,43% au premier tour. Pour rappel, au niveau national, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - Les chiffres de l'abstention aux législatives, un élément essentiel à Beauvallon ? Comment votent généralement les électeurs de cette commune ? Cinq ans plus tôt, pendant les législatives, le taux d'abstention s'était hissé à 53,25% au premier tour au niveau de Beauvallon, contre une abstention de 45,11% pour le deuxième round. Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 affichera-t-il une nouvelle abstention record comme lors des législatives de 2017 ? Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, la participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour. 09:30 - A quelle heure s'achèvent les législatives à Beauvallon ? Les résultats des législatives 2022 à Beauvallon devraient être connus pas longtemps après la fermeture des 4 bureaux de vote, la commune n'affichant qu'une seule circonscription. Le dépouillement devrait se lancer à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été repoussée, et on se rendra compte très vite qui des 12 candidats se qualifie au 2me tour.

