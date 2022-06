En direct

19:02 - Quel résultat pour la Nupes de Jean-Luc Mélenchon à Bédarrides ? Les habitants de Bédarrides avaient livré 11,85% de leurs suffrages à Jean-Luc Mélenchon, pour la manche initiale de l'élection présidentielle. Et c'est encore sans compter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 2,65% et 0,83% au 1er tour de l'élection présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV peut donc potentiellement viser 15,33% à Bédarrides pour ces légilsatives.

16:30 - Que peuvent montrer les intentions de vote des législatives 2022 pour Bédarrides ? L'actuel locataire de l'Elysée avait obtenu 16,79% des voix à Bédarrides, à la dernière élection présidentielle contre 27,85% dans toute la France. Marine Le Pen avait atteint 43,86% des voix contre 23,15% à l'échelle nationale. Le leader de la France insoumise avait terminé à 11,85% (contre 22%). Les tendances nationales des ultimes semaines viendront certainement infléchir la donne à Bédarrides ce dimanche. Or la majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se rabougrir dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à atteindre 1 petit point avant la trêve, devant un Rassemblement national en embuscade, au-dessus de 19%.

14:30 - Que retenir de la participation lors de la présidentielle à Bédarrides ? À Bédarrides, l'une des clés des législatives sera indiscutablement l'étendue de l'abstention. Le conflit russo-ukrainien ainsi que ses répercussions sur les tarifs de l'essence et du gaz pourraient potentiellement avoir un impact sur la stratégie de vote des habitants de Bédarrides (84370). Lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 4 299 personnes en âge de voter au sein de la ville, 77,52% avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 77,23% au premier tour, soit 3 320 personnes. Pour comparer, au niveau du pays, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c'était presque un record.

11:30 - La participation va-t-elle encore baisser à l'occasion des élections législatives 2022 à Bédarrides ? L'observation des résultats des rendez-vous électoraux passés permet de se faire une idée du vote des habitants de cette agglomération. Cinq ans plus tôt, au moment des élections législatives, le pourcentage d'abstention avait représenté 55,22% au premier tour au niveau de Bédarrides, à comparer avec un taux d'abstention de 51,83% au second round. Les législatives mobilisant toujours moins que la présidentielle, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée au premier round des législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 heures.