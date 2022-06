En direct

19:28 - Quel résultat aux législatives de Bédée pour les Insoumis et leurs alliés ? Les inscrits de Bédée avaient livré 19,73% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier, pour le premier tour de la dernière présidentielle. Et c'est encore sans compter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 6,38% et 2,21% au premier tour de la présidentielle. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés peut donc potentiellement atteindre 28,32% à Bédée pour ce premier tour.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Bédée ? Emmanuel Macron avait gagné la tête du vote à la dernière présidentielle à Bédée avec 37,51% des votes exprimés, au 1er round. Jean-Luc Mélenchon arrivait à la deuxième place à 19,73%, au-dessus de Marine Le Pen à 17,96% et Yannick Jadot à 6,38%. Les dynamiques nationales des dernières semaines viendront certainement remettre en question ce tableau lors des législatives à Bédée ce dimanche. Pour rappel la Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se rapprocher dans les sondages jusqu'à descendre à un minuscule point avant la trêve (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour France TV et Radio France), avec un Rassemblement national troisième, à près de 20%.

14:30 - La participation sera scrutée autant que les résultats aux législatives 2022 à Bédée L'un des critères importants du scrutin législatif 2022 sera le niveau d'abstention à Bédée. La situation géopolitique actuelle et son impact sur l'économie mondiale pourraient impacter la participation à Bédée (35137). En avril 2022, au second tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 82,52% dans la localité, contre une participation de 81,8% au premier tour, ce qui représentait 2 765 personnes. Pour comparer, à l'échelle nationale, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, plus qu'en 2017.

11:30 - À Bédée, les chiffres de l'abstention lors des élections législatives seront un élément déterminant Pour cerner davantage le vote des citoyens de cette ville, il est nécessaire d'analyser les résultats des consultations démocratiques précédentes. A l'occasion des législatives de 2017, le taux d'abstention avait atteint 57,88% au premier tour dans la commune à Bédée. L'abstention était de 45,77% pour le round numéro deux. Le résultat des législatives 2022 est autant attendu que le pourcentage d'abstention qui est souvent très élevé durant de ce type d'élection. Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : la participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour, c’était moins qu’en 2012.