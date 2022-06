Une des questions cruciales de ces élections législatives 2022, en France comme à Bellegarde-en-Forez, sera le résultat de la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat avait atteint 11,24% des suffrages le 10 avril dernier dans la commune. Mais il faut encore y ajouter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 4,71% et 1,99% au premier tour de la présidentielle. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés peut donc espérer un total théorique de 17,94% à Bellegarde-en-Forez pour ce premier tour des législatives.

16:30 - À Bellegarde-en-Forez, des sondages tout aussi révélateurs ?

Les indicateurs nationaux des ultimes semaines auront probablement une résonnance sur le résultat des législatives à Bellegarde-en-Forez ce dimanche. Mais on ne pourra faire abstraction des spécificités locales. Le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se rapprocher dans les enquêtes d'opinion jusqu'à arriver à 1 petit point avant la trêve, avec un Rassemblement national très proche, à près de 20%. Or le résultat de l'élection présidentielle 2022 au premier tour, à Bellegarde-en-Forez cette fois, avait tourné à l'avantage de Marine Le Pen avec 31,64% des suffrages. En seconde position, remontait Emmanuel Macron à 26,47%, puis Jean-Luc Mélenchon à 11,24% et Éric Zemmour à 6,71%. Emmanuel Macron arrivait à en revanche un peu moins de 28% à l'échelle nationale, contre un peu plus de 23% pour la candidate du FN et 21,95% pour le leader de LFI.