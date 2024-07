Résultat des législatives 2024 à Andrézieux-Bouthéon : les premiers chiffres du 2e tour

17:57 - Comment la composition démographique d'Andrézieux-Bouthéon façonne les résultats électoraux ?

Comment les électeurs d'Andrézieux-Bouthéon peuvent-ils peser sur le résultat des législatives ? Le pourcentage de chômeurs à 11,81% peut avoir un effet sur les espoirs des habitants en ce qui concerne les mesures sur le travail. Avec 41,6% de population active et une densité de population de 610 hab/km², peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Un salaire moyen mensuel net de 2255,76 € par mois montre l'importance des problématiques sur le niveau de vie dans les interrogations des 2 757 votants. Enfin, la présence d'une population étrangère de 11,44% et d'une population immigrée de 13,87% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'éducation à Andrézieux-Bouthéon mettent en avant une diversité de qualifications, avec 16,53% des résidents titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.