Résultat de la législative à Berre-l'Étang : en direct

12/06/22 17:10

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Berre-l'Étang sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:10 - Les enquêtes d'opinion, un repère pour le résultat des législatives 2022 à Berre-l'Étang ? Le résultat du premier tour de la dernière présidentielle, à Berre-l'Étang, se terminait avec, en tête, Marine Le Pen avec 35,52% des suffrages. En seconde position, se trouvait Jean-Luc Mélenchon à 30,85%, puis Emmanuel Macron à 14,03% et Éric Zemmour à 7,79%. Le chef de l'Etat sortant atteignait en revanche 27,85% des suffrages au niveau national, contre 23,15% pour la candidate du FN et un peu moins de 22% pour Jean-Luc Mélenchon. Les indications nationales des derniers jours chambouleront peut-être ce décor lors des législatives à Berre-l'Étang dimanche. Et pour rappel, la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés s'est approchée de la majorité dans les intentions de vote avant la fin de campagne. Dans le même temps, le RN de Marine Le Pen est venu coller les 20%. 14:30 - L'un des enjeux majeurs de ces élections législatives 2022 à Berre-l'Étang reste l'abstention À Berre-l'Étang, l'abstention constituera l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif 2022. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée il y a deux mois. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, lors du second tour de la présidentielle, sur les 9 463 personnes en âge de voter au sein de la ville, 71,16% avaient pris part au scrutin. La participation était de 73,1% au premier tour, ce qui représentait 6 917 personnes. La guerre aux portes de l'Europe ainsi que ses conséquences sur les tarifs de l'essence et du gaz sont de nature à faire surtout gagner l'abstention à Berre-l'Étang (13130). 11:30 - À Berre-l'Étang, le score de l'abstention à l'occasion des élections législatives 2022 sera un élément important L'analyse des scrutins antérieurs permet de comprendre davantage le vote des électeurs de cette agglomération. Il y a 5 ans, au moment des élections législatives, sur les 9 374 personnes en âge de voter à Berre-l'Étang, 60,59% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour. Le taux d'abstention était de 56,89% pour le dernier round. Le premier tour d'élection de ce 12 juin pourra-t-il battre le record d'abstention des législatives de 2017 ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central au premier tour des législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 h. 09:30 - A quelle heure ferment les bureaux de vote à Berre-l'Étang ? Les clés de ces élections législatives à Berre-l'Étang sont simples : la ville ne compte qu'une seule circonscription où s'opposent 11 candidats. Un niveau dans la moyenne du reste du pays. Autre point essentiel: les électeurs auront jusqu'à 18 heures ce soir pour remplir leur devoir de citoyen. L'horaire de clôture des bureaux de vote n'a en effet pas été repoussé dans la commune, comme cela se fait ailleurs pour comprimer l'abstention.

Résultat des élections législatives 2022 à Berre-l'Étang

Les élections législatives 2022 auront lieu à Berre-l'Étang comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 8ème circonscription des Bouches-du-Rhône

Tête de liste Liste Rémy Bazzali Divers extrême gauche Sophie Imbert Divers Boualam Aksil Ecologistes Jean-Michel Farge Reconquête ! Eric Deligny Nouvelle union populaire écologique et sociale Victor Gago-Chidaine Ecologistes Daniel Mehl Ecologistes Jean-Marc Zulesi Ensemble ! (Majorité présidentielle) Romain Tonussi Rassemblement National David Ytier Les Républicains Edith Galharague Droite souverainiste

Législatives 2022 à Berre-l'Étang : les enjeux

Pendant la présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 35.52% des voix au premier tour à Berre-l'Étang. La présidente du RN avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 30.85% et 14.03% des suffrages. Le choix des votants de Berre-l'Étang était resté identique au deuxième tour en faveur de Marine Le Pen (58.34% des votes). Emmanuel Macron avait rassemblé 41.66% des votes. En pole position du premier tour de la présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et l'extrême droite auront-ils la possibilité de s'emparer d'un fauteuil de député dans cette circonscription ? Quel sera la conclusion des législatives 2022 à Berre-l'Étang ? Elles doivent avoir lieu précisément les 12 et 19 juin prochains.