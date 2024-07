Résultat des législatives 2024 à la Fare-les-Oliviers : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Analyse socio-économique de la Fare-les-Oliviers : perspectives électorales

La démographie et le profil socio-économique de la Fare-les-Oliviers contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections législatives. La répartition par âge pourrait agir sur les orientations politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Dans l'agglomération, 19,94% des résidents sont des enfants, et 22,41% de plus de 60 ans. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (13,05%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 2 954 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (15,65%) met en évidence des besoins de suivi familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,02%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (37,73%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à la Fare-les-Oliviers, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.