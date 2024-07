Résultat des législatives 2024 à Velaux : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Velaux : démographie, élections et stratégies politiques

A mi-chemin des législatives, Velaux foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 25,79% de cadres supérieurs pour 8 713 habitants, cette commune possède une certaine vitalité économique. Ses 912 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 2 611 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la commune, 30% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 28,14% de 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations des directives, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Avec 135 résidents étrangers, Velaux est un exemple de son ouverture au monde. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,74%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 37 656 euros par an. À Velaux, les spécificités locales rejoignent celles de l'Hexagone.