Résultat des législatives 2024 à Salon-de-Provence : les premiers chiffres du 2e tour

19:30 - Participation aux scrutins électoraux à Salon-de-Provence : quelle évolution ?

Comment votent d'habitude les habitants de cette agglomération ? Comme expliqué dans le post précédent, le taux d'abstention au premier round des législatives à Salon-de-Provence a atteint 35,89%, plus bas que celui des dernières européennes. Il y a quelques semaines, durant le précédent scrutin européen, parmi les 32 907 personnes en âge de voter à Salon-de-Provence, 50,94% étaient effectivement restées chez elles, contre un taux d'abstention de 52,88% il y a cinq ans. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée dimanche dernier. Elle se chiffrait à 25,90% à midi et 59,39% à 17 heures pour le premier tour, bien plus qu'en 2022.