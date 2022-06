Résultat de la législative à Biguglia : en direct

12/06/22 17:14

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Biguglia sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:14 - Les sondages porteurs de sens pour les législatives 2022 à Biguglia ? Le premier tour de l'élection présidentielle 2022, à Biguglia, s'achevait favorablement pour Marine Le Pen avec 39,99% des suffrages. A la suite, on trouvait Éric Zemmour à 13,28%, puis Emmanuel Macron à 12,76% et Jean Lassalle à 11,48%. Les indicateurs nationaux des dernières heures viendront peut-être remettre en question la situation et donc le résultat des législatives à Biguglia ce dimanche. Pour rappel la majorité LREM-Ensemble est tombée à un trait de la Nupes dans les intentions de vote avant la fin de campagne (28% contre 27% selon le dernier Ipsos pour France Télévision, Radio France mais aussi pour Le Monde). Le Rassemblement national, lui, a courru après les 20%. 14:30 - L'abstention sera étudiée autant que les résultats des élections législatives 2022 à Biguglia L'abstention sera indiscutablement l'une des clés de ces législatives à Biguglia. La flambée des prix des matières premières qui plombe le budget des Français pourrait potentiellement dépouiller les urnes de leurs électeurs à Biguglia. Lors du deuxième tour de la présidentielle, parmi les 5 079 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 68,4% s'étaient rendues dans l'isoloir. La participation était de 69,4% au premier tour, c'est-à-dire 3 525 personnes. En proportion, à l'échelle du pays, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c’était moins qu’en 2017. 11:30 - Un nouveau record d'abstention va-t-il être battu à Biguglia lors du premier tour des législatives 2022 ? Au cours des dernières années, les 8 028 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. En 2017, lors des législatives, le taux de participation s'était élevé à 53,45% au premier tour des votants de Biguglia, contre un taux de participation de 63,38% pour le second round. Le premier tour d'élection de ce 12 juin affichera-t-il une nouvelle abstention record comme lors des élections législatives de 2017 ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée au premier tour des élections législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 heures. 09:30 - Quelques données clés pour les législatives à Biguglia Les éléments de contexte de ces législatives à Biguglia sont simples : la métropole ne compte qu'une seule circonscription où s'opposent 12 candidats. Un chiffre au-dessus de celui des autres circonscriptions de France. Les électeurs auront jusqu'à 18 heures dans la soirée pour se rendre à l'isoloir. L'horaire de fermeture des bureaux de vote n'a en effet pas été repoussé dans la commune, comme cela se fait dans d'autres villes pour comprimer la part d'inscrits absents à la fin du scrutin.

Résultat des élections législatives 2022 à Biguglia

Les élections législatives 2022 auront lieu à Biguglia comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription de la Haute-Corse

Tête de liste Liste Julien Morganti Divers centre Gaël Maquet Divers Jean Lamberti Reconquête ! Jean-François Paoli Ensemble ! (Majorité présidentielle) Michel Castellani Régionaliste Dominique Mauny Divers gauche Olivier Josué Divers extrême gauche Michel Staelens Ecologistes Alexis Fernandez Rassemblement National Michel Stefani Divers gauche Christine Cettour-Leoni Droite souverainiste Petru Antone Tomasi Régionaliste

Législatives 2022 à Biguglia : les enjeux

Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 40,0% des suffrages au premier tour à Biguglia, devant Éric Zemmour et Emmanuel Macron. Éric Zemmour et le président de la République avaient obtenu 13,3% et 12,8% des votes. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Biguglia avec 71,5% des votes, cédant par conséquent 28,5% des suffrages à Emmanuel Macron. En première place du premier tour de l'élection présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils à même de s'emparer d'un siège à l'Assemblée dans cette circonscription ? Les habitants de Biguglia prendront à nouveau le chemin des bureaux de vote en 2022 : ils seront priés de contribuer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale qui se tiendra les 12 et 19 juin 2022. Pour quel prétendant voteront-ils ?