17:56 - Comprendre l'électorat de Borgo : un regard sur la démographie locale

A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Borgo fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 9 678 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. L'existence de 1 232 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de ménages détenant au moins une automobile (65,23%) montre le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Borgo abrite une communauté diversifiée, avec ses 960 résidents étrangers, soit 10,37% de sa population, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de chômeurs de 7,34%, la ville affiche un revenu moyen par foyer fiscal de 26 425 €/an, illustrant un certain niveau de prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Borgo démontre l'intérêt des habitants pour les ambitions françaises.