Résultat des législatives 2024 à Saint-Florent (20217) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - À Saint-Florent, quels pourraient être les reports des voix de la gauche ? Une autre incertitude qui entoure ces élections sera celle du poids de la gauche après l'alliance des partis autour du Nouveau Front populaire au premier tour. Le bloc a glané 28,06% des voix à l'échelle nationale dimanche dernier, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Le Nouveau Front populaire était absent aux législatives à Saint-Florent. Michel Castellani (Régionaliste) s'illustrait au premier tour, avec 38,68 % des voix. La gauche ne faisait pas mieux aussi en 2022 pour rappel puisque c'est Michel Castellani (Régionaliste) Régionaliste qui l'emportait au second tour.

20:58 - En 2 ans, le Rassemblement national a gagné 13 points à Saint-Florent Avec un score qui a encore grandi depuis les européennes, la marche du parti lepéniste lors de ces élections législatives est à analyser localement. La progression du RN est déjà forte à Saint-Florent entre le score de la formation en 2022 (10,72%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (23,87%), de l'ordre de 13 points. Mais celle-ci pourrait être plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les sondeurs donnant au RN un résultat ouvrant la voie à près de 250 sièges en France, beaucoup plus que les 89 de l'époque. De quoi acter un ancrage durable du parti dans la commune, et ce quoi qu'il se passe ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Michel Castellani (Régionaliste) en tête lors des législatives il y a deux ans à Saint-Florent Il s'agit à ce stade de découvrir si l'évolution des scores au deuxième tour sera comparable à celle de 2022 ou différente. Au premier tour des élections législatives à l'époque, Saint-Florent, déjà couverte par la 1ère circonscription de la Haute-Corse, avait également vu le binôme estampillé Régionaliste l'emporter avec 47,71%, alors que le Rassemblement national, si omniprésent dans la campagne aujourd'hui, restera derrière à 10,72%. Saint-Florent optera d'ailleurs encore pour Michel Castellani au second tour, finalement en tête localement avec 62,94%, devant l'adversaire Divers centre à 37,06%.

20:05 - Qu'avait dit le scrutin dimanche dernier à Saint-Florent ? Avec 38,68% des voix, Michel Castellani (Régionaliste) a pris la pôle position à Saint-Florent, le 30 juin au soir du premier round de l'élection législative. Un premier résultat qui lui a permis de coiffer au poteau Jean-Michel Marchal (Rassemblement National) et Jean-François Paoli (Divers centre) avec 23,87% et 11,32% des électeurs. Michel Castellani était aussi en tête dans la 1ère circonscription de la Haute-Corse dans son ensemble, avec cette fois 31,74%, devant Jean-Michel Marchal avec 28,8% et Julien Morganti avec 14,42%.

19:21 - Quelles différences entre les scrutins électoraux 2024 à Saint-Florent ? Au fil des derniers scrutins électoraux, les 1 707 habitants de cette localité ont dévoilé leurs préférences de vote. Le 1er round des élections législatives 2024 à Saint-Florent a connu une participation de 67,62%, supérieure à celle des dernières élections européennes. Début juin, pendant le scrutin européen, 1 480 inscrits sur les listes électorales de Saint-Florent avaient en effet pris part au scrutin (soit 40,54%), à comparer avec un taux de participation de 39,92% en 2019. Pour information, au niveau du pays, la participation aux européennes 2024 atteignait 51,5% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - À Saint-Florent, l'enjeu majeur de ces législatives 2024 demeure l'abstention À Saint-Florent, la participation est indéniablement l'une des clés des élections législatives. La participation au 1er tour des législatives 2024 à Saint-Florent était de 67,62%. Il y a deux ans, au deuxième tour de la présidentielle, le taux de participation avait atteint 66,2% au niveau de la commune. Le taux de participation était de 65,57% au premier tour, c'est-à-dire 981 personnes. En comparaison, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,42% au premier tour et 51,36% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation de ce jour à Saint-Florent ? La crise de confiance dans les partis politiques pourrait potentiellement ramener les citoyens de Saint-Florent dans les isoloirs.

17:29 - Élections législatives à Saint-Florent : un éclairage démographique A la mi-journée des élections législatives, Saint-Florent fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 1 689 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. La variété socio-économique se reflète dans ses 362 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 089 foyers fiscaux. Le taux de familles détenant au moins une voiture (31,34%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Saint-Florent incarne une communauté diversifiée, avec ses 130 résidents étrangers, soit 7,70% de sa population, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Dans cette diversité sociale, près de 43,76% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 457,02 euros pourrait devenir un défi financier pour la commune. Pour conclure, à Saint-Florent, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.