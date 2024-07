Résultat des législatives 2024 à Bastia : les premiers chiffres du 2e tour

La participation est à n'en pas douter l'une des clés de ces élections législatives 2024. Dans la ville, 59,16% des électeurs ont participé au 1er tour des élections législatives 2024. En avril 2022, au premier tour de la présidentielle, parmi les 21 971 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 58,17% avaient pris part au scrutin. La participation était de 56,18% au second tour, soit 12 345 personnes. Pour rappel, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 38,04% au premier tour et 35,05% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation d'aujourd'hui à Bastia ?

17:29 - Bastia : démographie et socio-économie impactent les législatives

A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Bastia foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 48 768 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 4 806 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 14 690 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans l'agglomération, 16,83% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 25,4% de plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les priorités des politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Bastia forme une communauté diversifiée, avec ses 5 330 résidents étrangers, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Dans cette mosaïque sociale, 36,47% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 997,77 euros, accable une ville qui vise plus de prospérité. À Bastia, les problématiques locales, tels que le travail, l'instruction et l'inflation, alimentent le débat démocratique.