Résultat des législatives 2024 à Santa-Maria-di-Lota (20200) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - À Santa-Maria-di-Lota, que vont décider les électeurs de gauche ? Avec plus de 28% des votes au niveau national à l'issue du 1er tour des élections législatives dimanche dernier, le Nouveau Front populaire a fait mieux que la gauche unie il y a deux ans. Une performance qui pourrait le placer en position de concurrencer le RN au second tour. Il n'y avait pas de candidat du Nouveau Front populaire lors du premier tour des législatives à Santa-Maria-di-Lota. C'est un binôme Régionaliste qui s'y imposait au premier tour, avec 42,97 % des voix. La gauche n'était pas mieux lotie aussi en 2022 pour rappel puisque c'est Michel Castellani (Régionaliste) Régionaliste qui l'emportait au second tour.

20:58 - En deux ans, le Rassemblement national a grapillé 17 points à Santa-Maria-di-Lota Le nombre de votes du RN sera un enseignement majeur pour ces élections 2024 au niveau local. L'évolution du parti, qui se chiffre déjà à 17 points à Santa-Maria-di-Lota entre son score des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet être monté encore plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt quinze points de plus il y a une semaine qu'aux élections des députés en 2022. Quoi qu'il se passe, une nouvelle page pourrait être tournée ce dimanche soir.

20:29 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Santa-Maria-di-Lota Reste dorénavant à savoir si l'évolution du scrutin au deuxième tour sera comparable ou non à celle de 2022. Lors des dernières législatives, Michel Castellani l'emportait déjà au premier tour dans la commune de Santa-Maria-di-Lota, récoltant 56,50% des suffrages sur place. Et le second tour ira dans le même sens avec encore Michel Castellani (Régionaliste) finalement en tête localement, avec 78,26%, devant son adversaire Divers centre à 21,74%.

20:05 - Michel Castellani (Régionaliste) en tête avec 42,97% à Santa-Maria-di-Lota aux législatives Le dimanche 30 juin dernier, les habitants de Santa-Maria-di-Lota ont plébiscité Michel Castellani (Régionaliste), qu'ils ont gratifié de 42,97% des votes. Jean-Michel Marchal (Rassemblement National) et Julien Morganti (Divers centre) suivaient en recueillant 24,25% et 11,34% des votants. Michel Castellani était aussi en tête dans la 1ère circonscription de la Haute-Corse dans son ensemble, avec cette fois 31,74%, devant Jean-Michel Marchal avec 28,8% et Julien Morganti avec 14,42%.

19:21 - A la publication des résultats des législatives, quelle est la participation à Santa-Maria-di-Lota ? Comment votent habituellement les habitants de cette ville ? Comme stipulé dans la publication précédente, le taux d'abstention au premier tour des législatives à Santa-Maria-di-Lota a atteint 32,17%, plus bas que celui des dernières européennes. Durant le précédent scrutin européen, le pourcentage d'abstention atteignait en effet 49,71% au sein de Santa-Maria-di-Lota (2B), à comparer avec une abstention de 53,06% lors des élections européennes de 2019. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur il y a une semaine. Elle représentait 25,9% le midi et 59,4% à 17 h pour le premier tour, bien mieux qu'en 2022.

18:35 - À Santa-Maria-di-Lota, la participation était de 67,83% lors de la première étape des législatives 2024 Le taux d'abstention constitue sans nul doute l'un des facteurs cruciaux de ce scrutin législatif 2024. Dans la ville, le taux de participation lors du 1er tour des élections législatives 2024 était de 67,83%. Au premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 68,81% au niveau de la ville, à comparer avec une participation de 67,45% au second tour, c'est-à-dire 1 146 personnes. Pour mémoire, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 44,42% au premier tour et 50,5% au deuxième tour. Les habitants des grandes et moyennes communes votent la plupart du temps moins que dans les petites, cette réalité peut-elle évoluer pour les législatives à Santa-Maria-di-Lota ?

17:29 - Analyse démographique et économique des élections législatives à Santa-Maria-di-Lota Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers Santa-Maria-di-Lota, les citoyens se réunissent pour choisir leur député. Avec ses 1 965 habitants, cette ville possède une certaine vigueur démographique. La variété socio-économique s'observe dans ses 153 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 171 foyers fiscaux. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (67,69%) souligne le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 23,69% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, près de 41,39% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 350,01 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Santa-Maria-di-Lota manifeste la vigueur et les valeurs d'un pays en mutation.