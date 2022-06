Résultat de la législative à Billère : en direct

12/06/22 17:13

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Billère sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:13 - Les sondages ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Billère ? La Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se rabougrir dans les intentions de vote jusqu'à arriver à un petit point avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage, avec un Rassemblement national en embuscade, au-delà de 19%. Ces dynamiques des dernières semaines rejailliront sans doute sur les législatives à Billère dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. A l'issue du dernier vote de, à Billère, Emmanuel Macron atteignait meilleure place au 1er round de l'élection avec 28,49% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 22,7%, puis Marine Le Pen à 18,31% et Jean Lassalle avec 8,08%. Un résultat à interpréter selon ce qui s'est passé en France : un Emmanuel Macron en pôle position à un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. 14:30 - À Billère, le chiffre clé de ces élections législatives 2022 reste la participation Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Billère ? La hausse généralisée des prix qui alourdit les finances des familles combinée avec les incertitudes provoquées par la guerre en Ukraine sont de nature à relativiser l'intérêt de l'élection aux yeux des habitants de Billère. Il y a deux mois, lors du second tour de la dernière présidentielle, sur les 8 506 personnes en âge de voter au sein de la commune, 73,32% avaient participé au vote. Le taux de participation était de 76,89% au premier tour, c'est-à-dire 6 540 personnes. Pour comparer, à l'échelle du pays, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c'était presque un record. 11:30 - L'abstention peut-elle battre un nouveau record à Billère lors du premier tour des législatives ? La publication des résultats des législatives 2022 est aussi attendue que le taux d'abstention qui est souvent très élevé durant de ce type d'élection. Voici les chiffres de 2017 au niveau du pays : le taux d'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour, déjà plus qu'en 2012. Afin de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette agglomération, il faut analyser les résultats des scrutins antérieurs. En 2017, pendant les législatives, sur les 8 585 personnes en âge de voter à Billère, 49,18% avaient pris part au scrutin au premier tour, contre une participation de 40,87% pour le round numéro deux. 09:30 - Les citoyens de Billère ont jusqu'à 19 heures pour voter Les résultats des législatives 2022 à Billère devraient être connus dans la foulée de la fermeture de l'unique bureau de vote, la ville ne couvrant qu'une seule circonscription. Le décompte des voix devrait s'ouvrir à 19 heures, la fermeture ayant été décalée, et on se rendra compte très vite qui des 11 candidats aura son billet pour le 2nd tour.

Résultat des élections législatives 2022 à Billère

Les élections législatives 2022 auront lieu à Billère comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription des Pyrénées-Atlantiques

Tête de liste Liste Jean-Jacques Pinoteau Divers David Ponsard Vidal Droite souverainiste Agnès Hegoburu Divers extrême gauche Cédric Andraud Ecologistes Sandrine Lafargue Les Républicains François Verriere Rassemblement National Muriel Lorenzi Ecologistes Josy Poueyto Ensemble ! (Majorité présidentielle) Jacques-Henri Soulere Divers Jean-Yves Lalanne Nouvelle union populaire écologique et sociale Juliette Gillot Reconquête !

Législatives 2022 à Billère : les enjeux

Quel sera le résultat des élections législatives à Billère (Pyrénées-Atlantiques) ? Elles se dérouleront très exactement les 12 et 19 juin prochains. Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait obtenu 28% des votes au premier tour à Billère, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ancien ministre à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin et la finaliste malheureuse de l'élection de 2022 avaient obtenu 23% et 18% des voix. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Billère grâce à 64% des voix. Marine Le Pen avait obtenu 36% des votes. Le président récemment réélu sera-t-il capable d'acquérir la majorité des députés de l'Assemblée nationale au regard des votes qu'il a recueillis dans cette ville dès le premier tour de la présidentielle ?