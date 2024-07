Résultat des législatives 2024 à Artiguelouve (64230) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - Les votes du Front populaire font envie La tendance à gauche est aussi à regarder de près lors du second tour de ces élections législatives, avec une inconnue : le parti pris de ceux qui avaient voté pour le Front populaire la semaine dernière. Le 30 juin, ce sont plus de 28% des votes qu'a obtenus l'ensemble au niveau national, contre plus de 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. Or il n'y avait pas de candidat du Front populaire lors des législatives dimanche dernier à Artiguelouve. Le ticket Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'imposait au premier tour, avec 29,26 % des voix. La gauche restait en retrait en 2022 également, puisque c'est Josy Poueyto (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui l'emportait dans la ville.

20:58 - Quels résultats pour le Rassemblement à Artiguelouve lors des législatives ? A l'échelle locale comme au niveau national, le résultat de la formation incarnée par Jordan Bardella aux législatives 2024 sera très scruté. La progression du RN se montre déjà solide à Artiguelouve entre le score du parti nationaliste en 2022 (14,97%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (27,86%), de l'ordre de 13 points. Mais celle-ci pourrait être plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les enquêtes d'opinion offrant au RN une progression d'environ 150 sièges en comparaison de 2022 (89 sièges). Suffisamment pour prévoir un ancrage solide du parti dans la commune, et ce quoi qu'il arrive ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Des législatives qui avaient souri au clan macroniste il y a deux ans Il s'agit à ce stade de déterminer si la tendance au second tour sera semblable à celle de 2022 ou différente. Il y a deux ans dans la commune d'Artiguelouve, lors des élections du Parlement, le score était également de 32,90% pour Josy Poueyto , Artiguelouve faisant déjà partie de la 1ère circonscription des Pyrénées-Atlantiques. Au second tour,c'est encore Josy Poueyto qui remportera le plus de votes, avec 53,21% sur l'unique circonscription recouvrant les lieux, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 46,79%.

20:05 - Un rappel utile pour les résultats des législatives ce dimanche soir à Artiguelouve Josy Poueyto (Majorité présidentielle) a accumulé 29,26% des suffrages à Artiguelouve le 30 juin 2024, lors du 1er tour de l'élection législative. Un score qui lui a permis de passer devant François Verriere (Rassemblement National) et Jean-Yves Lalanne (Divers gauche) avec respectivement 27,86% et 16,7% des votants. La tête de la course était notamment différente dans l'ensemble de la 1ère circonscription des Pyrénées-Atlantiques, puisque c'est François Verriere qui y remportait ce premier tour de piste, avec cette fois 27,96% devant Josy Poueyto avec 26,82% et Jean-Yves Lalanne avec 19,95%. De quoi esquisser un match différent aux habitants de la localité au deuxième tour.

19:21 - Que retenir de l'abstention par rapport au scrutin européen à Artiguelouve ? Pour comprendre davantage le vote des habitants de cette commune, il faut également étudier les résultats des élections antérieures. À Artiguelouve, le taux d'abstention au 1er tour des élections législatives 2024 a atteint 23,33%, inférieur de 18 points à celui des dernières élections européennes. A l'occasion du scrutin européen du mois de juin 2024, 41,18% des personnes en âge de participer à une élection à Artiguelouve avaient en effet refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 43,00% lors du scrutin de 2019. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central le 9 juin. Elle atteignait 19,81% à midi et 45,26% à 17 h.

18:35 - À Artiguelouve, le score de la participation lors du 2e tour des législatives 2024 sera un élément déterminant Qu'en est-il de la participation ce 7 juillet 2024, lors des législatives à Artiguelouve ? Le taux de participation au 1er tour des législatives 2024 à Artiguelouve s'élevait à 76,67%, dimanche dernier. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 54,46% au premier tour. Au deuxième tour, 54,12% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Il y a 2 ans, au premier tour de l'élection présidentielle, 84,44% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient pris part au scrutin. La participation était de 83,26% au second tour, ce qui représentait 1 199 personnes. La volonté des habitants de faire "barrage" au RN pourrait en effet ramener les citoyens d'Artiguelouve (64230) dans les isoloirs.

17:29 - Les enjeux locaux d'Artiguelouve : tour d'horizon démographique La diversité démographique et les réalités socio-économiques d'Artiguelouve façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les législatives. Avec 33% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 8,44%, la jeunesse et les personnes sans emploi représentent des groupes démographiques essentiels. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (89,04%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 794 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (8,06%) met en lumière des impératifs de suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,6%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (37,39%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Artiguelouve, soulignant ainsi l'importance soutenir les aspirations professionnelles des habitants.