Résultat des législatives 2024 à Lescar : les premiers chiffres du 2e tour

L'abstention constitue sans aucun doute l'une des clés des législatives 2024. Le taux de participation lors du 1er tour des élections législatives 2024 à Lescar était de 74,91%. A l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 82,15% des personnes en capacité de voter dans la ville s'étaient rendues aux urnes, à comparer avec une participation de 79,25% au deuxième tour, ce qui représentait 5 862 personnes. Pour mémoire, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 55,57% au premier tour et 54,55% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation d'aujourd'hui à Lescar ? La volonté des habitants d'empêcher la montée du Rassemblement national serait capable d'impacter le taux de participation à Lescar.

17:29 - Lescar : quand les données démographiques façonnent les urnes

Comment la population de Lescar peut-elle influencer le résultat des élections législatives ? Dans l'agglomération, 16,04% des résidents sont des enfants, et 8,32% sont des personnes âgées. La répartition par âge pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (88,52%) montre l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des 4 125 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (14,19%) met en évidence des besoins de soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (9,23%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Lescar mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 23,71% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux d'abstention dans la commune.