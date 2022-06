Résultat de la législative à Bischheim : en direct

En direct

17:10 - Les sondages, un repère aussi pour le résultat des législatives 2022 à Bischheim ? A l'issue du dernier scrutin présidentiel, à Bischheim, Jean-Luc Mélenchon se propulsait à la meilleure place avec 30,71% des voix, devant Emmanuel Macron à 26,86%. Arrivaient ensuite Marine Le Pen, troisième à 20,39% et Éric Zemmour à 6,05%. Mais en France, Emmanuel Macron concluait ce premier round avec près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%. Les dynamiques nationales des dernières semaines viendront peut-être infléchir cette donne et donc le résultat des législatives dans la commune ce dimanche. Et pour rappel, la majorité et la Nupes ont vu leur écart se réduire dans les enquêtes d'opinion jusqu'à descendre à un minuscule point avant la fin de campagne, devant un Rassemblement national troisième, non loin des 20%.

14:30 - Quelles conséquences aura l'abstention sur les résultats des élections législatives 2022 à Bischheim ? Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Bischheim ? La guerre aux portes de l'Europe et ses conséquences en matière économique et énergétique seraient capables de détourner les citoyens de Bischheim des bureaux de vote. Lors du second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 30,91% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération, à comparer avec une abstention de 26,61% au premier tour. Pour rappel, au niveau du pays, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - Quel était le score de l'abstention à Bischheim en 2017 ? Au fil des dernières années, les 17 347 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. Pendant les législatives de 2017, sur les 9 659 personnes en âge de voter à Bischheim, 41,54% s'étaient rendues dans l'isoloir au premier tour, contre une participation de 33,33% pour le deuxième tour. Plus de la moitié des électeurs n'ont pas voté pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2022 ? Les chiffres du pays en 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour.