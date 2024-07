Résultat des législatives 2024 à Schiltigheim : les premiers chiffres du 2e tour

L'une des clés du scrutin législatif 2024 est indiscutablement l'étendue de la participation. Dans l'agglomération, l'abstention pour le premier tour des législatives 2024 était de 39,38%. Pour mémoire, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 58,7% au premier tour et 59,41% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Schiltigheim ? En avril 2022, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 35,67% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération. Le taux d'abstention était de 30,63% au premier tour. Les études rapportent que l'abstention est toujours supérieure chez les jeunes, la tendance peut-elle changer pour les législatives à Schiltigheim ?

17:29 - Analyse socio-économique de Schiltigheim : perspectives électorales

Dans la ville de Schiltigheim, les habitants auront-ils un impact sur les résultats des élections législatives ? Avec 48,41% de population active et une densité de population de 4163 hab/km², ces données pourraient susciter plus d'intérêts pour les élections. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 17,85% pourrait agir sur les attentes des habitants en matière de mesures sur le travail. Un salaire moyen mensuel net de 2162,13 € par mois souligne l'importance des questions sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 7 913 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 21,53% et d'une population étrangère de 16,63% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'instruction à Schiltigheim mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 15,1% des habitants titulaires du seul bac. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'éducation et l'emploi.