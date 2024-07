Résultat des législatives 2024 à Hœnheim : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Élections à Hœnheim : l'impact des caractéristiques démographiques

Les facteurs démographiques et socio-économiques de Hœnheim mettent en évidence des tendances nettes susceptibles d'influencer les résultats des législatives. La jeunesse et les personnes sans emploi sont des segments démographiques cruciaux dans l'agglomération, avec près de 32% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 13,31%. Qui plus est, le pourcentage de familles propriétaires (62,99%) met en relief l'importance des questions concernant l'habitat et l'aménagement du territoire. Un salaire moyen mensuel net de 2235,73 euros par mois montre le poids des questions sur le niveau de vie dans les interrogations des 3 477 votants. Enfin, la présence d'une population immigrée de 12,96% et d'une population étrangère de 7,81% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les données sur l'éducation à Hœnheim mettent en relief une diversité de qualifications, avec 24,26% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.