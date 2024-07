Résultat des législatives 2024 à Souffelweyersheim : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Souffelweyersheim

Dans la ville de Souffelweyersheim, une variété de données démographiques et socio-économiques influencent le résultat des élections législatives. Dans la ville, 32% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 27,72% ont 60 ans et plus. La répartition par âge pourrait agir sur les orientations des mesures en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (86,42%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 2 855 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 6,86% et d'une population immigrée de 11,08% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation à Souffelweyersheim mettent en avant une diversité de qualifications, avec 15,96% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.