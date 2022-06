Résultat de la législative à Blénod-lès-Pont-à-Mousson : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Blénod-lès-Pont-à-Mousson dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 11:21

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Blénod-lès-Pont-à-Mousson sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:21 - A quelle heure ferment les bureaux de vote à Blénod-lès-Pont-à-Mousson ? 10 candidats sont en lice dans l'unique circonscription de Blénod-lès-Pont-à-Mousson aujourd'hui, pour le 1er round des élections législatives 2022. Un nombre d'impétrants proportionnel à celui du reste du pays. Les 3142 citoyens de la métropole auront jusqu'à 18 heures pour se rendre dans les 3 bureaux de vote et faire leur choix pour cette première étape.

Résultat des élections législatives 2022 à Blénod-lès-Pont-à-Mousson

Les élections législatives 2022 auront lieu à Blénod-lès-Pont-à-Mousson comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 6ème circonscription de la Meurthe-et-Moselle

Tête de liste Liste Dominique Barbin Divers extrême gauche Eric Richermoz Droite souverainiste Ergün Toparslan Ensemble ! (Majorité présidentielle) Anthony Boulogne Rassemblement National Jeanne Amann Reconquête ! Xavier Gehbauer Divers extrême gauche Olivier Hedin Divers centre Xavier Coupaye Ecologistes Caroline Fiat Nouvelle union populaire écologique et sociale Jonathan Richier Les Républicains

Législatives 2022 à Blénod-lès-Pont-à-Mousson : les enjeux

Les électeurs de Blénod-lès-Pont-à-Mousson (54) prendront à nouveau la direction des urnes en 2022. Ils devront contribuer aux législatives qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Durant l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 33,1% des votes au premier tour à Blénod-lès-Pont-à-Mousson, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Le député actuel de la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône et le locataire de l'Elysée avaient obtenu 24,7% et 21,3% des suffrages. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Blénod-lès-Pont-à-Mousson grâce à 52,0% des suffrages, laissant par conséquent 48,0% des suffrages à Emmanuel Macron. Les votants de cette ville feront-ils de nouveau confiance à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat du RN à l'Assemblée nationale comme au premier tour de l'élection présidentielle ?