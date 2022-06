Résultat de la législative à Borgo : en direct

12/06/22 17:12

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Borgo sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:12 - Les sondages, un indice aussi pour le résultat des législatives 2022 à Borgo ? Lors de la dernière élection, à Borgo, Marine Le Pen atteignait meilleure place de l'élection avec 30,67% des voix, devant Valérie Pécresse à 30,0%, puis Emmanuel Macron avec 10,42% et Éric Zemmour, quatrième à 8,61%. Un verdict à mettre en perspective avec ce qui a eu lieu en France : un Emmanuel Macron devant à près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. Les indications nationales des derniers jours viendront peut-être chambouler ce paysage lors des législatives dans la cité ce dimanche. Et pour rappel, l'alliance LFI-PS-EELV a tutoyé l'alliance LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant la trêve. Au même moment, le Rassemblement national de Marine Le Pen est passé au-dessus des 19%. 14:30 - Quel impact aura l'abstention sur les résultats des élections législatives à Borgo ? La participation sera incontestablement l'une des clés des législatives 2022 à Borgo. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée il y a deux mois. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. Il y a 2 mois, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 36,94% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 35,54% au premier tour. Les populations des communes de petite taille se déplacent souvent plus que dans les grandes, cette situation peut-elle s'inverser pour des législatives ? 11:30 - L'abstention peut-elle battre un nouveau record à Borgo lors du premier tour des élections législatives 2022 ? L'observation des dernières élections permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville. Lors des législatives de 2017, le taux de participation s'était élevé à 35,03% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Borgo, à comparer avec un taux de participation de 39,61% au round numéro deux. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Les chiffres du pays en 2017 étaient les suivants : l'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour. 09:30 - Les législatives 2022 se finissent à 18 heures à Borgo Les résultats de l'élection législative 2022 à Borgo devraient être révélés dans la foulée de la fermeture des 4 bureaux de vote, la cité ne représentant qu'une seule circonscription. Les dépouillements devraient débuter à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été reportée, et on connaîtra rapidement qui des 12 candidats aura son billet pour le deuxième tour.

Résultat des élections législatives 2022 à Borgo

Les élections législatives 2022 auront lieu à Borgo comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription de la Haute-Corse

Tête de liste Liste Julien Morganti Divers centre Gaël Maquet Divers Jean Lamberti Reconquête ! Jean-François Paoli Ensemble ! (Majorité présidentielle) Michel Castellani Régionaliste Dominique Mauny Divers gauche Olivier Josué Divers extrême gauche Michel Staelens Ecologistes Alexis Fernandez Rassemblement National Michel Stefani Divers gauche Christine Cettour-Leoni Droite souverainiste Petru Antone Tomasi Régionaliste

Législatives 2022 à Borgo : les enjeux

Quelle sera l'issue des législatives à Borgo (Haute-Corse) ? Elles doivent avoir lieu précisément les 12 et 19 juin 2022. Les électeurs de cette ville s'en remettront-ils à nouveau à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat d'extrême droite à l'Assemblée nationale à l'image du premier tour de la présidentielle ? Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 30,67% des suffrages au premier tour à Borgo, devant Valérie Pécresse et Emmanuel Macron. Valérie Pécresse et le chef de l'Etat de nouveau en exercice avaient obtenu 30,00% et 10,42% des votes. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Borgo grâce à 58,40% des suffrages, cédant par conséquent à Emmanuel Macron 41,60% des voix.