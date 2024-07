Résultat des législatives 2024 à Biguglia : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Les données démographiques de Biguglia révèlent les tendances électorales

A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Biguglia regorge de diversité et d'activités. Avec ses 7 654 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 1 288 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 4 594 foyers fiscaux. Dans l'agglomération, 32% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 22,36% de 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des directives en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les 446 résidents étrangers, représentant 5,77% de la population, favorisent cette variété culturelle. Parmi cette diversité sociale, 42,33% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 542,85 euros, pèse sur une commune qui vise un avenir prospère. Pour résumer, à Biguglia, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.