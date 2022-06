Résultat de la législative à Bouaye : en direct

12/06/22 17:18

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Bouaye sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:17 - Les sondages, un révélateur aussi pour le résultat des législatives 2022 à Bouaye ? La majorité est tombé tout près de de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages avant la fin de campagne. Le RN de Marine Le Pen, pour sa part, a courru après les 20%. Ces tendances nationales des dernières heures se répercuteront probablement sur le résultat des législatives à Bouaye. Mais impossible d'ignorer les habitudes locales. Or à Bouaye, Emmanuel Macron avait terminé en tête de la dernière élection avec 34,48% des voix au premier tour, devant Jean-Luc Mélenchon à 22,45%. Suivaient, avec 15,94%, Marine Le Pen et enfin, à 7,42%, Yannick Jadot. 14:30 - La participation est attendue autant que les résultats aux législatives à Bouaye L'une des grandes inconnues de ces législatives sera immanquablement l'étendue de la participation à Bouaye. Au niveau national, la participation était déjà analysée il y a deux mois. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 6 110 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 81,21% s'étaient rendus dans l'isoloir. Le taux de participation était de 81,59% au premier tour, c'est-à-dire 4 985 personnes. L'inflation qui pèse sur les finances des familles serait notamment susceptible de pousser les citoyens de Bouaye (44830) à se désintéresser de l'élection. 11:30 - A la publication des résultats des législatives, quels seront les pourcentages de participation à Bouaye ? Avec une participation qui continue de baisser lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur au premier round des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 heures. Comment ont voté ordinairement les électeurs de cette commune lors des précédentes consultations démocratiques ? Cinq ans plus tôt, lors des élections législatives, 5 673 personnes en âge de voter à Bouaye s'étaient rendues aux urnes au premier tour (soit 58,03%), à comparer avec une participation de 49,8% au second round. 09:30 - On peut faire son choix jusqu'à 18 heures à Bouaye pour ces législatives Les résultats des législatives 2022 à Bouaye seront normalement proclamés pas longtemps après la fermeture des 7 bureaux de vote, la commune ne représentant qu'une seule circonscription. Le dépouillement devrait débuter à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été repoussée, et on se rendra compte assez vite qui des 12 candidats aura son ticket pour le 2me tour.

Résultat des élections législatives 2022 à Bouaye

Les élections législatives 2022 auront lieu à Bouaye comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription de la Loire-Atlantique

Tête de liste Liste Bruno Chevalier Divers gauche Nadège Bugnon Droite souverainiste Christine Picavez Divers extrême gauche Frédéric Mesguich Ecologistes Sophie Pavageau Les Républicains Julie Laernoes Nouvelle union populaire écologique et sociale Stephane Pellegrini Divers extrême gauche Gaëlle Pineau Rassemblement National Matthias Prod'Homme Divers gauche Yohan Buteau Reconquête ! Alexandre Basque Régionaliste Aude Amadou Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Législatives 2022 à Bouaye : les enjeux

A l'occasion de l'élection présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait obtenu 34% des votes au premier tour à Bouaye. L'ancien banquier d'affaires avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 22% et 16% des suffrages. Le choix des électeurs de Bouaye était resté constant au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (72% des suffrages). Marine Le Pen avait obtenu 28% des votes. Les électeurs de cette agglomération feront-ils à nouveau confiance à Emmanuel Macron et à LREM aux législatives à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les électeurs votant à Bouaye seront invités à contribuer à l'élection des membres de l'hémicycle comme l'ensemble des Français.