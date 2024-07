Résultat des législatives 2024 à Rezé : les premiers chiffres du 2e tour

Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette ville lors des dernières consultations politiques ? Les chiffres montrent un pourcentage d'abstention de 28,77% au 1er tour des élections législatives 2024 à Rezé, inférieur à celui des dernières élections européennes. Il y a trois semaines, pendant le précédent scrutin européen, 44,51% des personnes aptes à voter à Rezé avaient en effet refusé de se rendre aux urnes, contre une abstention de 47,04% pour le scrutin de 2019. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur le 9 juin. Elle se chiffrait à 19,8% à 12 h et 45,3% à 17 heures.

17:29 - Analyse socio-économique de Rezé : perspectives électorales

Comment la population de Rezé peut-elle influencer les résultats des élections législatives ? Avec une densité de population de 2877 hab par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,9%, les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (22,88%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 16 536 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (20,32%) révèle des besoins d'accompagnement social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (10,14%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Rezé mettent en avant une diversité de qualifications, avec 22,96% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.