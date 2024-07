Résultat des législatives 2024 à Saint-Sébastien-sur-Loire : les premiers chiffres du 2e tour

Ce 7 juillet 2024, lors des élections législatives à Saint-Sébastien-sur-Loire, qu'en est-il de la participation ? Le pourcentage de votants à Saint-Sébastien-sur-Loire pour le 1er tour des législatives 2024 s'élevait à 73,98%, dimanche dernier. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 52,71% au premier tour et 52,99% au deuxième tour. En avril 2022, pour le second tour de la présidentielle, parmi les 20 881 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 75,76% avaient pris part à l'élection. La participation était de 78,34% au premier tour, soit 16 358 personnes. Le rejet de la politique en place serait capable de modifier les décisions que prendront les électeurs de Saint-Sébastien-sur-Loire.

17:29 - Comment la composition démographique de Saint-Sébastien-sur-Loire façonne les résultats électoraux ?

Comment les électeurs de Saint-Sébastien-sur-Loire peuvent-ils impacter le résultat des élections législatives ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,41% et une densité de population de 2261 habitants/km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Un salaire moyen mensuel net de 2572,31 € par mois montre l'importance des questions sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 11 002 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (15,34%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,57%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (38,15%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Saint-Sébastien-sur-Loire, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions de recherche, de culture et d'entrepreneuriat.