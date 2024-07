Résultat des législatives 2024 à Bouguenais : les premiers chiffres du 2e tour

17:58 - Analyse socio-économique de Bouguenais : perspectives électorales

A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Bouguenais fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 20 410 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 1 443 entreprises attestent une économie favorable. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (87,67%) montre l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Avec 754 résidents étrangers, Bouguenais est un exemple de multiculturalisme. Dans cette diversité sociale, près de 42,79% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 199,58 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Ainsi, à Bouguenais, les préoccupations locales alimentent le débat démocratique.