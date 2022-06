Résultat de la législative à Bouguenais : en direct

17:08 - Que peuvent enseigner les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour Bouguenais ?

Jean-Luc Mélenchon avait glané la tête du vote lors de la présidentielle en avril à Bouguenais avec 30,21% des votes, au premier tour. Emmanuel Macron arrivait deuxième à 28,29%, devançant Marine Le Pen à 15,95% et Yannick Jadot à 7,43%. Les indications nationales des ultimes semaines changeront probablement la donne et donc le résultat des législatives dans la commune dimanche, même s'il est impossible d'ignorer les particularités locales. Or le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se rabougrir dans les intentions de vote jusqu'à atteindre un petit point avant la fin de campagne, devant un Rassemblement national en embuscade, au-dessus de 19%.