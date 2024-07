Le taux d'abstention constitue à n'en pas douter un critère essentiel des élections législatives 2024. Le taux de participation lors du 1er tour des législatives 2024 à Bouaye s'élevait à 76,43%. Il y a deux ans, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 81,59% dans la ville. Le taux de participation était de 81,21% au second tour, c'est-à-dire 4 962 personnes. Pour mémoire, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 54,39% au premier tour. Au second tour, 53,36% des électeurs se sont déplacés. La baisse du pouvoir d'achat et son impact sur la vie des Français seraient de nature à nuancer l'importance de l'élection aux yeux des habitants de Bouaye (44830).

17:29 - Élections à Bouaye : l'impact des caractéristiques démographiques

A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Bouaye apparaît comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 8 144 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 551 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 4 270 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (10,52%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. La population étrangère de 133 personnes apporte une ouverture culturelle précieuse. Dans cette mosaïque sociale, 44,65% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 406,25 euros, pèse sur une commune qui désire plus de prospérité. Bouaye manifeste la vitalité et les valeurs d'un pays en transition.