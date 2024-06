Résultat des législatives à Boulange : l'élection 2024 en direct

12:06 - Retour sur l'abstention lors des élections législatives précédentes à Boulange

À Boulange, l'abstention sera à n'en pas douter l'une des clés de ces élections législatives 2024. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 63,7% au premier tour et seulement 65,65% au second tour. En comparaison, au niveau de l'Hexagone, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 52,5% au premier tour et 53,8% au deuxième tour, presque un record pour des législatives. A l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, sur les 1 768 personnes en âge de voter au sein de la commune, 31,6% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 31,79% au premier tour.