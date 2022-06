En direct

19:49 - Du côté de la gauche, les 26,3% de Jean-Luc Mélenchon à Boulange convoités Avec un score de plus de 25% des voix au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour le 2eme round de la présidentielle en avril dernier si l'élection s'était limitée à Boulange. Et c'est encore sans compter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 3,5% et 1,79% au premier tour de l'élection présidentielle. Voilà qui donne une réserve de voix de 5,29% à gauche (score de Mélenchon exclu).

16:30 - Les grandes tendances des sondages, un indicateur pour le résultat des législatives 2022 à Boulange ? Le premier tour de la dernière présidentielle, à Boulange, avait tourné à l'avantage de Marine Le Pen avec 31,0% des suffrages. En seconde position, se trouvait Jean-Luc Mélenchon à 26,3%, puis Emmanuel Macron à 21,86% et Éric Zemmour à 4,36%. Les indicateurs nationaux des derniers jours changeront probablement ce tableau lors des législatives dans la cité au 1er tour. Or la Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se resserrer dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à descendre à 1 minuscule point juste avant la période de réserve (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier sondage), devant un Rassemblement national en embuscade, non loin des 20%.

14:30 - Que sera l'impact de l'abstention sur les résultats des législatives à Boulange ? Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Boulange ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée en avril. Elle représentait 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, 31,6% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 31,79% au premier tour. La hausse généralisée des prix qui plombe les finances des foyers français pourrait entre autres impacter la participation à Boulange.

11:30 - L'abstention peut-elle battre un nouveau record à Boulange lors du premier tour des élections législatives 2022 ? Plus d'un Français sur deux n'a pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2022 ? Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : le taux de participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour. L'étude des derniers scrutins est l'occasion de comprendre davantage le vote des habitants de cette ville. Pendant les dernières législatives, sur les 1 731 personnes en âge de voter à Boulange, 68,52% avaient refusé de se rendre aux urnes au premier tour, contre un taux d'abstention de 61,7% au deuxième round.