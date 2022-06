Résultat de la législative à Bourg-Achard : en direct

12/06/22 10:55

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Bourg-Achard sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 10:54 - Les habitants de Bourg-Achard ont jusqu'à 18 heures pour faire leur choix Au cas où vous avez du mal à vous faire un avis sur les 9 impétrants au premier tour dans la seule circonscription de Bourg-Achard, restez calme. Les 3 bureaux de vote ne seront verrouillés qu'à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la cité.

Résultat des élections législatives 2022 à Bourg-Achard

Les élections législatives 2022 auront lieu à Bourg-Achard comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription de l'Eure

Tête de liste Liste Marie Tamarelle-Verhaeghe Ensemble ! (Majorité présidentielle) Julien Delangle Divers Christophe Costey Divers droite Thomas Elexhauser Divers droite Annaïck Wayolle Ecologistes Dorine Le Pêcheur Nouvelle union populaire écologique et sociale Catherine Rouvier Reconquête ! Marie-Noëlle Huard Divers extrême gauche Kévin Mauvieux Rassemblement National

Législatives 2022 à Bourg-Achard : les enjeux

Pendant la présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait amassé 31,15% des suffrages au premier tour à Bourg-Achard. Le locataire de l'Elysée avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 31,05% et 14,72% des suffrages. Le choix des habitants de Bourg-Achard était resté inchangé au second tour au profit d'Emmanuel Macron (52,83% des voix). Marine Le Pen avait récupéré 47,17% des suffrages. Les citoyens de cette commune s'en remettront-ils de nouveau à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux législatives à l'image du premier tour de la présidentielle ? Quel sera le résultat des législatives 2022 à Bourg-Achard (27310) ? Elles doivent se tenir très exactement les 12 et 19 juin prochains.