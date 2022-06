Résultat de la législative à Bourg-la-Reine : en direct

12/06/22 17:18

Pour ces législatives 2022, la ville de Bourg-la-Reine est bénéficiaire d'une dérogation de 2 heures prolongeant la fermeture des bureaux de vote à 20 heures contre 18 heures et même 19 heures dans certaines zones. Un surplus salvateur pour certains votants qui peineraient à faire leur choix sur les 11 candidats de la seule et unique circonscription que compte le territoire.

Pour cerner plus précisément le vote des électeurs de cette agglomération, il faut observer les résultats des élections précédentes. Il y a 5 ans, pendant les législatives, 61,01% des personnes en capacité de voter à Bourg-la-Reine avaient pris part au scrutin au premier tour. Le taux de participation était de 52,1% pour le second round. Plus de la moitié des Français ne se sont pas rendus dans son bureau de vote pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle du pays : le taux d'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour.

Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Bourg-la-Reine ? Le conflit militaire entre l'Ukraine et la Russie serait de nature à détourner l'attention des électeurs de Bourg-la-Reine (92340) de leur devoir civique. Il y a deux mois, au second tour de la dernière présidentielle, sur les 13 525 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 77,31% avaient pris part au scrutin. La participation était de 82,06% au premier tour, ce qui représentait 11 098 personnes. Pour comparer, à l'échelle du pays, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c'était presque un record.

Au premier tour de la dernière présidentielle, à Bourg-la-Reine, Emmanuel Macron figurait à la première position avec 37,14% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 24,38%, puis Valérie Pécresse, troisième avec 9,34% et Yannick Jadot à 7,89%. Les dynamiques nationales des dernières semaines modifieront sans doute cette donne lors des législatives dans la commune, même s'il est impossible de faire abstraction des habitudes locales. Pour rappel la coalition des Insoumis et de ses alliés de gauche a vu son score bondir très près de l'alliance LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant la fin de campagne. Au même moment, le RN est venu coller les 20%.

Les 12 et 19 juin 2022, les citoyens domiciliés à Bourg-la-Reine (92340) seront invités à contribuer aux élections législatives comme tous les Français. Pour quel prétendant voteront-ils ? Pendant l'élection présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait obtenu 37,1% des suffrages au premier tour à Bourg-la-Reine. Celui qui a signé un second bail de location à l'Elysée avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse, qui avaient respectivement obtenu 24,4% et 9,3% des votes. Le choix des citoyens de Bourg-la-Reine était resté égal au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (83,3% des votes), cédant donc 16,7% des votes à Marine Le Pen. Les électeurs de cette commune feront-ils de nouveau confiance à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux législatives à l'instar du premier tour de la présidentielle ?