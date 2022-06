Résultat des législatives à Bourgs sur Colagne - Election 2022 (48100) [PUBLIE]

14/06/22 15:54

Résultat des législatives 2022 à Bourgs sur Colagne

Le résultat des élections législatives 2022 à Bourgs sur Colagne est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Lozère

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription de la Lozère

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Bourgs sur Colagne Sandrine Descaves (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 25,41% 22,71% Pierre Morel A L'Huissier (Ballotage) Union des Démocrates et des Indépendants 18,74% 15,02% Laurent Suau Ensemble ! (Majorité présidentielle) 17,64% 13,65% Patrice Saint-Leger Divers droite 13,72% 7,45% Jean François Pardigon Rassemblement National 10,90% 10,67% Christophe Castan Divers 6,01% 25,80% Nicolas Pougnet Reconquête ! 3,35% 2,64% Francis Palombi Divers 2,25% 1,26% Dorian Blayac Ecologistes 1,00% 0,69% Annie Souchon Divers extrême gauche 0,79% 0,11% Dja Zidoun Divers 0,20% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Bourgs sur Colagne Taux de participation 58,37% 60,66% Taux d'abstention 41,63% 39,34% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,92% 1,78% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,89% 1,22% Nombre de votants 34 973 899

Le ministère de l'Intérieur a proclamé le résultat du premier round de l' élection législative à Bourgs sur Colagne. Dans la 1ère circonscription de la Lozère, les 1482 habitants de Bourgs sur Colagne ont choisi le représentant Divers. L'issue définitive de la législative à l'échelle de la 1ère circonscription de la Lozère dépendra du comportement de vote des électeurs des 151 autres communes qui la composent. La participation parmi les citoyens enregistrés sur les listes électorales dans la commune à l'échelle de cette circonscription électorale s'élève à 61%, ce qui représente 899 votants. A l'échelle de la commune, Christophe Castan a accumulé 26% des suffrages. Sandrine Descaves (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Pierre Morel A L'Huissier (Union des Démocrates et des Indépendants) le suivent avec dans l'ordre 23% et 15% des voix.

Législatives 2022 à Bourgs sur Colagne : les enjeux

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les citoyens votant à Bourgs sur Colagne (Lozère) seront incités à contribuer aux législatives 2022 comme l'ensemble des Français. Pour quel candidat pencheront-ils ? Les citoyens de cette ville se fieront-ils à nouveau à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Lors de la présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 25% des votes au premier tour à Bourgs sur Colagne. L'ex-conseillère régionale des Hauts-de-France avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 20% et 18% des suffrages. Au contraire du premier tour, Emmanuel Macron était, en fin de compte, ressorti en tête du second tour grâce à 51% des suffrages. Marine Le Pen avait dû se contenter de 49% des voix.