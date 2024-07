Résultat des législatives 2024 à Florac Trois Rivières (48400) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Quel verdict pour à gauche à la fin de ces législatives ? La répartition des voix de gauche est aussi à prendre en compte lors du second tour de ces élections législatives, avec une inconnue : la décision de ceux qui avaient choisi le Front populaire la semaine dernière. Au premier tour, ce sont plus de 28% des bulletins qu'a rassemblés l'ensemble à l'échelle nationale, alors que la Nupes en avait récolté 25,66% en 2022. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée il y a une semaine, à Florac Trois Rivières, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 59,63% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Un chiffre qui s'est envolé par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022 (47,01%). On regardera ce soir si la gauche est au niveau ou non de son résultat de 2022 lors du second tour, soit 59,25% à l'époque.

20:58 - 16 points arrachés en 2 ans par le RN à Florac Trois Rivières Le poids des bulletins dans l'urne pour la formation de Jordan Bardella au second tour sera une des clés au niveau local pour cette législative. Alors qu'à l'échelle nationale, les scores du parti de Jordan Bardella ont grimpé à plus de 33% des suffrages aux législatives le 30 juin, soit environ quinze points de plus qu'en 2022, la tendance locale semble plus puissante encore. Le mouvement lepéniste a en effet déjà progressé de 16 points sur place entre 2022 et 2024. Quoi qu'il arrive, une étape de plus pourrait être atteinte ce dimanche soir.

20:29 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Florac Trois Rivières Le résultat de l'élection de 2022 peut aussi sembler un enseignement à mettre en parallèle au moment du second tour qui se joue. Avec 47,01% à Florac Trois Rivières, le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale avait en revanche été gagnant par les électeurs de la ville au premier tour des élections législatives il y a deux ans. La commune n'ayant déjà qu'une seule circonscription sur son territoire. Au second tour encore, le premier rang local reviendra au ticket LFI-PS-PC-EELV (59,25% contre 40,75% pour Union des Démocrates et des Indépendants). Sandrine Descaves conservait donc son avance sur place.

20:05 - Une Union de gauche encore gagnante au second tour ? A en croire les toutes dernières projections dévoilées juste avant le second tour, le camp de Jordan Bardella devrait s'arroger entre 210 et 250 sièges au terme des législatives. L'alliance des partis de gauche pourrait mettre la main sur entre 170 et 200 sièges. De leur côté, les candidats du bloc du centre pourraient garder entre 95 et 125 sièges. Il convient néanmoins de tenir compte des habitudes locales. Sophie Pantel (Nouveau Front populaire) a réuni 59,63% des voix à Florac Trois Rivières le 30 juin, lors du premier tour de la législative. Un premier résultat qui lui a permis de ressortir devant Luc-Etienne Gousseau (Rassemblement National) et Pierre Morel A L'Huissier (Divers droite) avec 21,49% et 13,75% des votants. Sophie Pantel était aussi en tête dans la 1ère circonscription de la Lozère dans son ensemble, avec cette fois 35,17%, devant Luc-Etienne Gousseau avec 33,91% et Pierre Morel A L'Huissier avec 24,04%.

19:21 - Participation aux scrutins électoraux à Florac Trois Rivières : quelle évolution ? Pour comprendre le vote des habitants de cette commune, il faut également observer les résultats des derniers rendez-vous électoraux. À Florac Trois Rivières, le pourcentage de participation lors du 1er round des élections législatives 2024 a atteint 75,46%, dépassant de 14 points celui des dernières européennes. Il y a quelques semaines, au moment du précédent scrutin européen, parmi les 1 447 personnes en âge de voter à Florac Trois Rivières, 61,37% avaient en effet pris part au vote. Le taux de participation était de 55,08% pour le scrutin européen de 2019. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central le 9 juin. Elle représentait 19,8% à midi et 45,3% à 17 heures, plus qu'en 2019.

18:35 - 75,46% de participation lors de la 1ère manche des législatives à Florac Trois Rivières À Florac Trois Rivières, l'un des facteurs déterminants des législatives est immanquablement le niveau d'abstention. Dans la commune, l'abstention pour le 1er tour des législatives 2024 était de 24,54%. Pour rappel, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 41,75% au premier tour et 37,26% au deuxième tour. Quel taux atteindra l'abstention à Florac Trois Rivières ce soir ? Il y a 2 ans, au second tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 405 personnes en âge de voter au sein de la commune, 24,16% avaient boudé les urnes, contre une abstention de 18,43% au premier tour. Les jeunes expriment la plupart du temps un désintérêt pour les scrutins électoraux, la tendance peut-elle s'inverser pour les législatives à Florac Trois Rivières ?

17:29 - Florac Trois Rivières aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Dans la commune de Florac Trois Rivières, une variété de données démographiques et socio-économiques pèsent sur le résultat des élections législatives. Le pourcentage de chômeurs à 9,19% peut avoir un effet sur les espoirs des habitants quant aux directives sur l'emploi. Avec 41,25% de population active et une densité de population de 69 hab/km², peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Les disparités dans les revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 1868,31 € par mois, sont souvent révélateurs d'un besoin accru de mesures visant à réduire la pauvreté. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 11,00% et d'une population étrangère de 11,29% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Un pourcentage de résidences secondaires de 32,29%, comme à Florac Trois Rivières, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de résidences permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.