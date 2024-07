Résultat des législatives 2024 à Peyre en Aubrac (48130) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Que vont choisir les supporters de gauche à Peyre en Aubrac ? Le choix des électeurs de gauche va-t-il rester conforme au nouvel accord trouvé par les forces LFI-PS-Ecologistes-PCF lors du second tour des élections de 2024 ou se transférer vers une autre candidature ? L'attelage a récolté plus de 28% des votes à l'échelle nationale dimanche dernier contre 25,66% pour la Nupes il y a deux ans. La barre est déjà haute. Lors du premier tour des élections du Parlement la semaine dernière, à Peyre en Aubrac, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 19,85% des votes dans la commune. Un chiffre en forte hausse par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022 (6 points de plus).

20:58 - La progression inédite du RN à Peyre en Aubrac en 2 ans Le score du RN sera un enjeu clé localement pour ces élections des députés. Ce sont déjà 26 points qui ont ainsi été gagnés par le RN sur place entre sa part de voix des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une grosse avancée. L'inconnue des reports de voix mise à part, on peut imaginer que le RN puisse gagner ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Les données des dernières élections, un révélateur pour les législatives 2024 à Peyre en Aubrac ? Le nombre d'électeurs séduits par le Rassemblement national sera ainsi un enseignement majeur localement pour ce second tour des élections législatives. Contrairement à la législative de 2022, le parti lepéniste a cette fois une chance de conquérir la commune, mais aussi et surtout un siège à l'Assemblée. Lors des dernières législatives, le RN, était en revanche en échec au premier tour dans la commune de Peyre en Aubrac, obtenant 13,61% des voix sur place, contre 23,62% pour Pierre Morel A L'Huissier (Union des Démocrates et des Indépendants). Sur la commune de Peyre en Aubrac, c'est finalement une majorité Union des Démocrates et des Indépendants qui sera préférée au moment du second tour, avec 68,37% contre 31,63% pour l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale.

20:05 - Quel verdict à Peyre en Aubrac pour le Rassemblement national ce dimanche soir ? Avec 39,06% des suffrages, Luc-Etienne Gousseau (Rassemblement National) a pris la tête à Peyre en Aubrac, dimanche 30 juin dernier au soir du premier tour des élections législatives. Un score qui lui a permis de passer devant Pierre Morel A L'Huissier (Divers droite) et Sophie Pantel (Front populaire) avec 24,05% et 19,85% des électeurs. La tête de la course était notamment différente dans l'ensemble de la 1ère circonscription de la Lozère, puisque c'est Sophie Pantel qui y arrivait en première place, avec cette fois 35,17% devant Luc-Etienne Gousseau avec 33,91% et Pierre Morel A L'Huissier avec 24,04%. Le résultat du second tour s'annonce donc comme assez différent du premier ce 7 juillet.

19:21 - Abstention : quelle différence avec le scrutin européen à Peyre en Aubrac ? Au fil des dernières années, les 2 404 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Le 30 juin dernier, le taux d'abstention au premier tour des législatives 2024 à Peyre en Aubrac était de 24,39%, en dessous de celui des dernières européennes. Il y a quelques semaines, à l'occasion du précédent scrutin européen, 38,95% des électeurs de Peyre en Aubrac (48) avaient en effet boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 44,24% pour le scrutin de 2019. Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée il y a quatre semaines. Elle représentait 20% à 12 heures et 45% à 17 heures, plus qu'en 2019.

18:35 - La participation reste la grande inconnue de ces législatives 2024 à Peyre en Aubrac L'une des clés du scrutin législatif 2024 est la participation. Le taux de participation à Peyre en Aubrac était de 75,61% pour le 1er tour des élections législatives 2024. En avril 2022, au premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 80,63% dans la ville, contre une participation de 80,69% au second tour, c'est-à-dire 1 559 personnes. Pour mémoire, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 54,48% au premier tour et 58,33% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Peyre en Aubrac aujourd'hui ? La nouvelle perception de la vie politique est par exemple susceptible d'impacter le pourcentage de participation à Peyre en Aubrac.

17:29 - Élections législatives à Peyre en Aubrac : impact de la démographie et de l'économie locale La composition démographique et socio-économique de Peyre en Aubrac définit les préoccupations et les intérêts des habitants, jouant ainsi un rôle sur les résultats des élections législatives. Dans la commune, 27% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 33,9% de plus de 60 ans. La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les priorités des directives, notamment en matière d'éducation et de santé. Le pourcentage d'agriculteurs, qui représente 16,45%, souligne que l'agriculture reste une part significative de la ville. Le nombre de familles monoparentales (8,87%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,5%) indique des défis de stabilité du travail. Un taux de résidences secondaires de 29,92%, comme à Peyre en Aubrac, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires d'habitations permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.