Résultat des législatives 2024 à Mende : les premiers chiffres du 2e tour

18:28 - Une baisse de la participation peut-elle impacter le résultat au 2e tour à Mende ?

Le taux d'abstention est indéniablement l'un des critères importants des élections législatives. Les résidents de Mende ont participé au premier tour des élections législatives 2024 à hauteur de 70,69%. Pour rappel, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 55,45% au premier tour et 53,41% au second tour. En avril 2022, au premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 7 662 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 76,49% s'étaient rendus dans l'isoloir, contre un taux de participation de 74,54% au second tour, c'est-à-dire 5 708 personnes. Les nombreuses triangulaires qui rendent difficiles les pronostics seraient capables de renforcer l'intérêt du scrutin aux yeux des habitants de Mende.