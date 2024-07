Résultat des législatives 2024 à la Canourgue (48500) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Que vont décider les électeurs de la gauche à la Canourgue ? Alors que le Front populaire semble avoir pris la place de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés en 2022 (25,66% pour la Nupes au niveau du pays en 2022 et plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette performance va donner lieu à des victoires ce dimanche, pour le second tour des législatives. A l'issue du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 26,76% des votes à la Canourgue. Il a donc fait progresser la gauche par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (+4 points).

20:58 - 21 points arrachés en 2 ans par le Rassemblement national à la Canourgue L'écart entre les scores du RN aura été bien plus large en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. Ce sont déjà 21 points qui ont ainsi été amassés par le RN sur place entre sa part de votes des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. Si les reports de voix lui sourient, on peut donc imaginer que le RN puisse l'emporter ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - À la Canourgue, les résultats des dernières législatives aussi convaincants aujourd'hui ? Le résultat du second tour des législatives 2024 à l'échelle locale sera ainsi analysé à travers le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste du pays. Contrairement à l'élection de 2022, le Rassemblement national a cette fois une probabilité de prendre la commune, mais aussi et surtout la circonscription. Avec 14,8% à la Canourgue, le RN était en revanche distancé par les 25,76% du binôme Union des Démocrates et des Indépendants au premier tour des élections législatives à l'époque. Au second tour encore, le premier rang local reviendra au ticket Union des Démocrates et des Indépendants avec 64,40% contre 35,60% pour les perdants. Pierre Morel A L'Huissier remportait donc cette élection sur place.

20:05 - Le RN en pôle position des législatives 2024 à la Canourgue Luc-Etienne Gousseau (Rassemblement National) a rassemblé 35,8% des votes à la Canourgue dimanche 30 juin dernier, au soir du premier tour des élections législatives. Un premier pointage qui lui a permis de passer devant Pierre Morel A L'Huissier (Divers droite) et Sophie Pantel (Nouveau Front populaire) avec respectivement 32,51% et 26,76% des électeurs. Les électeurs de la Canourgue n'avaient pas opté pour la même couleur politique que ceux de la 1ère circonscription de la Lozère. Sophie Pantel y remportait ce premier tour de piste, avec cette fois 35,17% devant Luc-Etienne Gousseau avec 33,91% et Pierre Morel A L'Huissier avec 24,04%.

19:21 - Quels changements entre les scrutins électoraux 2024 à la Canourgue ? Pour comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette ville, il est également indispensable d'étudier les résultats des précédents rendez-vous électoraux. Le taux d'abstention au premier tour des législatives 2024 à la Canourgue a atteint 22,5%, moins haut que celui des dernières élections européennes. Il y a quelques semaines, à l'occasion du précédent scrutin européen, 35,79% des électeurs de la Canourgue (48) avaient effectivement boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 41,49% il y a 5 ans. Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée dimanche dernier. Elle se chiffrait à 26% à 12 heures et 59% à 17 heures pour le premier tour, du jamais vu depuis les années 1990.

18:35 - L'abstention sera scrutée tout autant que les résultats des législatives à la Canourgue À la Canourgue, le taux de participation constitue sans aucun doute l'un des facteurs principaux du scrutin législatif. Le pourcentage de participation au 1er tour des élections législatives 2024 à la Canourgue était de 77,5%. Au second tour de la dernière élection présidentielle, 81,2% des personnes habilitées à participer à une élection dans la ville s'étaient rendues dans l'isoloir, à comparer avec une participation de 84,32% au premier tour, c'est-à-dire 1 237 personnes. Pour rappel, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 61,86% au premier tour et 62,54% au second tour. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à la Canourgue ?

17:29 - Analyse socio-économique de la Canourgue : perspectives électorales Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour le 2e round des élections législatives à la Canourgue comme dans toute la France. Avec ses 11,31% d'agriculteurs pour 2 099 habitants, cette commune est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Ses 175 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Dans la commune, 16,44% des résidents sont des enfants, et 30,25% de plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les orientations des directives en matière d'instruction et de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 19,93% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 25 014 € par an, la ville est à la recherche d'une économie stable malgré les défis. À la Canourgue, les problématiques locales rejoignent celles de l'Hexagone.