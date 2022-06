Résultat de la législative à Bouxwiller : 2e tour en direct

19/06/22 17:28

Bonjour et bienvenue dans ce direct où nous vous proposons de suivre cette 2e manche des législatives à Bouxwiller, jusqu'à ce que le résultat soit révélé. Sont en lice les postulants qualifiés il y a une semaine et les électeurs ont de nouveau jusqu'à 18 heures pour choisir les finalistes ce dimanche de deuxième tour dans les 4 bureaux de vote de la commune.

L'analyse des résultats des scrutins précédents permet de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette ville. A l'occasion des élections législatives de 2017, 2785 personnes habilitées à voter à Bouxwiller s'étaient rendues dans l'isoloir au premier tour (soit 44,45%), contre une participation de 37,99% au deuxième tour. L'annonce des résultats des législatives 2022 est aussi attendue que le pourcentage d'abstention qui bat toujours des records lors de ce type de scrutin. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur au second tour des législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à midi et seulement 35,33% à 17 heures.

Grâce à 26,39% des voix, la candidature Les Républicains s'est imposée à Bouxwiller dimanche 12 juin 2022 lors du premier tour des législatives. La candidature Rassemblement National glane 22,69% des voix. A la 3e place, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) recueille 14,34% des voix. D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue des législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise pourrait rafler entre 180 et 210 sièges.

Le ministère de l'Intérieur a publié le résultat de la législative à Bouxwiller. Pour le premier tour des élections législatives, les 2810 électeurs de Bouxwiller inscrits dans la 7ème circonscription du Bas-Rhin se sont prononcés pour le représentant Les Républicains. L'abstention parmi les habitants habilités à voter au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription s'élève à 58% (1 628 non-votants). Le résultat final de l'élection législative au niveau de la 7ème circonscription du Bas-Rhin dépendra des choix des électeurs des 147 autres communes qui lui sont rattachées. Patrick Hetzel a amassé 26% des suffrages dans la localité. Valérie Eschenmann (Rassemblement National) et Patrick Depyl (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) recueillent respectivement 23% et 14% des suffrages.

Au moment de la présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 33,1% des votes au premier tour à Bouxwiller, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'actuel chef de l'Etat et le candidat du parti "La France Insoumise" avaient obtenu 27,7% et 12,8% des votes. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Bouxwiller gratifiée de 52,9% des votes. Emmanuel Macron avait dû se contenter de 47,1% des voix. Les habitants de cette commune feront-ils à nouveau confiance à Marine Le Pen et choisiront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée nationale à l'image du premier tour de l'élection présidentielle ? Quel prétendant à l'hémicycle les habitants de Bouxwiller installeront-ils en première position des résultats des législatives en 2022 à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin) ?