Résultat de la législative à Brenouille : 2e tour en direct

19/06/22 18:44

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Brenouille sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Brenouille. En direct 18:44 - La 2e position à Brenouille pour le bloc de gauche La Nupes de Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 24,48% des voix au 1er tour de la législative il y a 7 jours à Brenouille. Mais ce premier résultat est néanmoins à mettre en perspective avec les votes insoumis, socialistes, écologistes et communistes lors de la présidentielle. Or dans la localité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel s'étaient trouvés à respectivement 22,68%, 2,21%, 1,5% et 2,82% en avril. Soit un total en théorie de 29,21% pour le bloc de gauche. 15:30 - La candidature Rassemblement National peut-elle gagner à Brenouille ? Avec 28,08% des suffrages, la candidature Rassemblement National s'est imposée à Brenouille le 12 juin dernier pour le 1er tour des élections législatives. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale reçoit 24,48% des voix. De son côté, la candidature Les Républicains ramasse 24,2% des votes. D'après une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue des élections législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise devrait accaparer entre 180 et 210 députés. De leur côté, les Républicains préserveraient entre 40 et 65 sièges. 13:30 - Une baisse de la participation peut-elle influencer les résultats des législatives à Brenouille ? Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette ville, il est nécessaire d'analyser les résultats des consultations politiques passées. En avril 2022, lors du deuxième tour de la présidentielle, 71,99% des personnes en âge de participer à une élection dans la ville s'étaient rendues aux urnes, contre une participation de 71,81% au premier tour, ce qui représentait 1169 personnes. Plus de la moitié des Français ne s'est pas déplacée pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle au second tour cette année ? Dimanche dernier, 55,13% des personnes en capacité de participer à une élection à Brenouille avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. 10:30 - Nouveau round des législatives à Brenouille ce dimanche ! C'est donc reparti pour ces législatives 2022 à Brenouille, avec la deuxième manche en cours depuis ce matin. Il reste encore du temps pour faire son choix parmi les quelques candidats sur la ligne de départ pour devenir député. Les 1628 inscrits de Brenouille ont jusqu'à 18 heures pour voter. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 2 bureaux de vote de la ville pour prendre part au scrutin.

Résultats des législatives 2022 à Brenouille - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Brenouille aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 7ème circonscription de l'Oise

Tête de liste Liste Maxime Minot Les Républicains Loïc Pen Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Brenouille - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Brenouille

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 7ème circonscription de l'Oise

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Brenouille Loïc Pen (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 26,56% 24,48% Maxime Minot (Ballotage) Les Républicains 26,32% 24,20% Tristan Szyszka Rassemblement National 25,05% 28,08% Ophélie Van Elsuwe Ensemble ! (Majorité présidentielle) 13,88% 13,83% Florence Italiani Reconquête ! 3,31% 3,18% Agnès Boillet Ecologistes 2,04% 3,87% Agnès Dingival Divers extrême gauche 1,56% 1,38% Daniel Roul Droite souverainiste 1,28% 0,97% Participation au scrutin Circonscription Brenouille Taux de participation 46,27% 44,87% Taux d'abstention 53,73% 55,13% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,26% 1,23% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,54% 0,27% Nombre de votants 35 554 734

Le ministère de l'Intérieur a publié le résultat de la législative 2022 à Brenouille. À Brenouille, les 1636 citoyens votant dans la 7ème circonscription de l'Oise ont choisi le candidat Rassemblement National. Reste encore à déterminer si les citoyens des 59 autres communes rattachées à la 7ème circonscription de l'Oise voteront comme ceux de Brenouille. Tristan Szyszka a raflé 28% des votes. Loïc Pen (Nouvelle union populaire écologique et sociale) glane 24% des voix. Quant à lui, Maxime Minot (Les Républicains) obtient 24% des suffrages. Le niveau de la participation atteint 45% des électeurs figurant sur les registres électoraux au sein de la commune pour cette circonscription (soit 902 non-votants).

Législatives 2022 à Brenouille : les enjeux

Quel sera le résultat des élections législatives 2022 à Brenouille à la mi-juin ? Elles se dérouleront très exactement les 12 et 19 juin prochains. Les citoyens de cette ville se fieront-ils de nouveau à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat d'extrême droite à l'Assemblée comme au premier tour de la présidentielle ? Pendant l'élection présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 34% des suffrages au premier tour à Brenouille, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Celui qui fut le 3e homme lors de l'élection présidentielle de 2022 et celui qui était candidat à un nouveau mandat avaient obtenu 23% et 21% des suffrages. Fidèles à leur choix du premier tour, les administrés de Brenouille avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième, lui confiant 58% des votes. Emmanuel Macron avait rassemblé 42% des suffrages.