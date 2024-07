Résultat des législatives 2024 à Monchy-Saint-Éloi (60290) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Monchy-Saint-Éloi, quels pourraient être les reports des voix pour la gauche ? Une autre incertitude qui enveloppe ces élections sera celle du vote de gauche après la création du Front populaire pour ces élections législatives. Le bloc a réuni plus de 28% des bulletins à l'échelle nationale dimanche dernier, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. A l'issue du premier tour des élections du Parlement il y a une semaine, à Monchy-Saint-Éloi, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 33,76% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Un chiffre néanmoins en baisse de -3 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022. Il faudra désormais atteindre ou dépasser 52,87% pour faire mieux que son score de 2022 lors du second tour.

20:58 - Un RN en progression à Monchy-Saint-Éloi il y a une semaine Le résultat obtenu par le RN sera très commenté à l'échelle locale pour ces élections de l'Assemblée nationale 2024. La progression du RN semble déjà forte à Monchy-Saint-Éloi entre le score de la formation en 2022 (27,41%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (41,07%), de l'ordre de 14 points. Mais celle-ci se profile comme plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les projections en nombre de sièges donnant au RN un résultat ouvrant la voie à près de 250 sièges en France, très loin des 89 de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver gagnant localement ce dimanche, si la dynamique s'appliquait dans les mêmes proportions qu'aux européennes, avec surtout un report de voix favorable.

20:29 - À Monchy-Saint-Éloi, les résultats des dernières législatives toujours aussi justes aujourd'hui ? Le nombre d'électeurs séduits par la formation de Jordan Bardella ce dimanche soir sera ainsi l'observation majeure pour le second tour de ces élections de l'Assemblée nationale 2024 à l'échelle locale, comme dans le reste du pays. A l'inverse de l'expérience de 2022, le RN a cette fois des chances de prendre la commune, mais aussi et surtout la circonscription. Aux législatives il y a deux ans à Monchy-Saint-Éloi, le RN terminait en revanche à la seconde position sur le podium, 27,41% des votants ayant voté pour son binôme, contre 36,29% pour Loïc Pen (LFI-PS-PC-EELV) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme Nupes (52,87%). Loïc Pen remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Quel résultat à Monchy-Saint-Éloi pour le Rassemblement national aux législatives ? Selon les enquêtes des sondeurs communiquées à la fin de la campagne, l'alliance du RN et des ciottistes pourrait gagner pas loin de 250 députés au terme des élections législatives. Ce qu'on appelait encore la Nupes il y a peu devrait rafler jusqu'à 200 sièges. De leur côté, les candidats du bloc centriste pourraient conserver une centaine de députés. Il faut bien entendu prendre en compte les particularismes locaux. David Magnier (Rassemblement National) a enregistré 41,07% des suffrages à Monchy-Saint-Éloi le 30 juin 2024, lors du premier round des législatives. Loïc Pen (Nouveau Front populaire) et Maxime Minot (Les Républicains) suivaient en captant, dans l'ordre, 33,76% et 16,13% des votants. David Magnier était aussi en tête dans la 7ème circonscription de l'Oise dans son ensemble, avec cette fois 40,43%, devant Loïc Pen avec 27,18% et Maxime Minot avec 21,52%.

19:21 - Participation à Monchy-Saint-Éloi : un sursaut par rapport au scrutin européen Au fil des dernières années, les 2 202 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. À Monchy-Saint-Éloi, le taux de participation au 1er tour des élections législatives 2024 a été de 66,17%, surpassant celui des dernières élections européennes. Durant le dernier scrutin européen, sur les 1 336 personnes en âge de voter à Monchy-Saint-Éloi, 50,37% avaient effectivement pris part au scrutin. La participation était de 53,85% pour le scrutin européen de 2019. Pour information, au niveau du pays, la participation aux élections européennes 2024 se chiffrait à 51% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - À Monchy-Saint-Éloi, la participation a atteint 66,17% lors du premier tour des élections législatives 2024 L'un des critères forts du scrutin législatif est immanquablement le taux d'abstention. Dans la commune, le pourcentage de participation au premier tour des élections législatives 2024 s'élevait à 66,17%. Pour mémoire, la participation aux législatives 2022 atteignait 47,49% au premier tour et 48,03% au deuxième tour. Il y a 2 ans, au second tour de la présidentielle, parmi les 1 368 personnes en âge de voter au sein de la commune, 74,65% avaient participé au vote, à comparer avec une participation de 78,44% au premier tour, ce qui représentait 1 073 personnes. Les populations des grandes et moyennes communes votent généralement moins que dans les petites, cette situation peut-elle s'inverser pour les législatives à Monchy-Saint-Éloi ?

17:29 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Monchy-Saint-Éloi Dans les rues de Monchy-Saint-Éloi, le scrutin est en cours. Dotée de 803 logements pour 2 160 habitants, la densité de la ville est de 557 habitants par km². Ses 84 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 595 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (91,28%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les habitants, dont 33,8% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette mosaïque sociale, 50,42% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 92,88 €, pèse sur une ville qui vise plus de prospérité. À Monchy-Saint-Éloi, les enjeux locaux, tels que l'emploi, l'instruction et l'inflation, se joignent aux défis français.