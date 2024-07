Résultat des législatives 2024 à Neuilly-sous-Clermont (60290) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - À Neuilly-sous-Clermont, qui va bénéficier du vote du Front populaire ? Le choix des électeurs de gauche va-t-il rester fidèle au Front populaire lors du second tour des élections de 2024 ou se tourner vers une autre candidature ? Le bloc a obtenu un peu plus de 28% des votes à l'échelle nationale dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté 25,6% il y a deux ans. A l'occasion du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 16,28% des votes à Neuilly-sous-Clermont. Un chiffre en baisse de -4 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - 17 points grapillés en 2 ans par le RN à Neuilly-sous-Clermont Avec un score qui a encore gagné deux points depuis les européennes, la marche du RN lors de ces élections législatives est à considérer localement. Alors qu'au niveau du pays, les scores du parti de Jordan Bardella ont culminé à plus de 30% des suffrages aux élections législatives le 30 juin, soit quinze points de plus qu'aux législatives 2022, la tendance locale semble décuplée. Le parti a en effet déjà avancé de 17 points ici entre 2022 et 2024. L'inconnue des reports de voix mise à part, on peut conclure que le RN sera vainqueur à Neuilly-sous-Clermont ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Neuilly-sous-Clermont Le résultat de la formation politique de Jordan Bardella ce dimanche sera ainsi l'enseignement majeur pour le second tour de ces élections législatives 2024 localement. Contrairement à la législative de 2022, le Rassemblement national a cette fois une probabilité de prendre la commune, mais aussi et surtout un siège à l'Assemblée. Aux législatives à l'époque à Neuilly-sous-Clermont, le RN avait en revanche dû se contenter de la deuxième place, 30,56% des habitants passés par l'isoloir ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 30,73% pour Maxime Minot (Les Républicains) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme Les Républicains (67,13%). Maxime Minot conservait donc son avance sur place.

20:05 - Quel score à Neuilly-sous-Clermont pour le Rassemblement national ce dimanche ? Lors du premier round des élections législatives dimanche 30 juin dernier, les citoyens de Neuilly-sous-Clermont ont plébiscité David Magnier (Rassemblement National), à qui ils ont accordé 47,49% des suffrages. Un premier pointage qui lui a permis de devancer Maxime Minot (Les Républicains) et Loïc Pen (Front populaire) avec respectivement 26,93% et 16,28% des électeurs. Même première place concernant le vote de la 7ème circonscription de l'Oise, David Magnier rassemblant cette fois 40,43%, devant Loïc Pen avec 27,18% et Maxime Minot avec 21,52%.

19:21 - Participation aux législatives à Neuilly-sous-Clermont : un record par rapport au scrutin européen ? Au cours des consultations démocratiques antérieures, les 1 643 habitants de cette localité ont révélé leurs habitudes de vote. Les données montrent un pourcentage d'abstention de 28,64% au 1er tour des législatives 2024 à Neuilly-sous-Clermont, inférieur à celui des dernières élections européennes. Il y a trois semaines, durant le précédent scrutin européen, sur les 1 178 inscrits sur les listes électorales à Neuilly-sous-Clermont, 40,92% avaient effectivement déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 40,89% lors des européennes de 2019. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur dimanche dernier. Elle représentait 26% à midi et 59% à 17 h pour le premier tour, du jamais vu depuis les années 1990.

18:35 - La participation sera-t-elle en berne à Neuilly-sous-Clermont lors du 2e tour des législatives ? Le taux d'abstention constitue sans nul doute un critère clé du scrutin législatif. Le pourcentage d'abstention à Neuilly-sous-Clermont pour le 1er tour des élections législatives 2024 s'élevait à 28,64%. Il y a 2 ans, lors du deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 21,0% dans la ville. Le taux d'abstention était de 21,1% au premier tour. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 46,89% au premier tour et 51,88% au second tour. La nouvelle perception de la vie politique pourrait en effet ramener les habitants de Neuilly-sous-Clermont dans les isoloirs.

17:29 - Neuilly-sous-Clermont : quand les données démographiques façonnent les urnes Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Neuilly-sous-Clermont mettent en lumière des tendances nettes susceptibles de peser sur les résultats des élections législatives. Avec un pourcentage de 35% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 7,99%, les jeunes et les personnes sans emploi constituent des segments démographiques cruciaux. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (10,79%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 607 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (11,0%) révèle des impératifs de soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (5,84%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Neuilly-sous-Clermont mettent en relief une diversité de qualifications, avec 27,34% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.