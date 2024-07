Résultat des législatives 2024 à Clermont : les premiers chiffres du 2e tour

17:57 - L'avenir de la France se décide aussi à Clermont

À Clermont, les facteurs démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent jouer un rôle lors des élections législatives. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les orientations des politiques en matière d'instruction et de santé. Dans l'agglomération, 37% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 7,07% sont des personnes âgées. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (75,83%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 2 963 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (3,06%) et le nombre de résidences HLM (33,0% des logements) indiquent les défis économiques et sociaux auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'instruction à Clermont mettent en relief une diversité de qualifications, avec 17,89% des résidents titulaires du seul baccalauréat, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.