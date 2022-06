Résultat des législatives à Breteil - Election 2022 (35160) [PUBLIE]

12/06/22 22:54

Résultat des législatives 2022 à Breteil

Le résultat des élections législatives 2022 à Breteil est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Ille-et-Vilaine

Résultat de la législative dans la 3ème circonscription d'Ille-et-Vilaine

Le résultat de l'élection législative à Breteil est tombé. À Breteil, les habitants rattachés à la 3ème circonscription d'Ille-et-Vilaine ont penché pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale. Claudia Rouaux a réuni 41% des votes au sein de la commune. Christophe Martins (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Astrid Prunier (Rassemblement National) récupèrent 36% et 14% des votes. L'abstention parmi les habitants enregistrés dans les listes électorales au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription électorale s'élève à 49%. L'issue finale de la législative à l'échelle de la 3ème circonscription d'Ille-et-Vilaine découlera du vote des électeurs des 57 autres communes qui lui sont rattachées.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Breteil Claudia Rouaux Nouvelle union populaire écologique et sociale 35,72% 40,76% Christophe Martins Ensemble ! (Majorité présidentielle) 32,53% 35,79% Astrid Prunier Rassemblement National 14,86% 13,59% Mélina Parmentier Les Républicains 8,53% 3,79% David Merliere Reconquête ! 2,87% 1,45% Céline Bretel Ecologistes 1,58% 1,45% Mathieu Guihard Régionaliste 1,26% 0,97% Jean-Louis Amisse Divers extrême gauche 1,25% 0,90% Matthieu Ploquin Divers gauche 1,23% 1,24% Karim Farah Divers 0,17% 0,07% Participation au scrutin Circonscription Breteil Taux de participation 52,45% 51,35% Taux d'abstention 47,55% 48,65% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,59% 0,68% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,64% 0,21% Nombre de votants 48 166 1 463

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Breteil sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:37 - Sur qui vont se transférer les électeurs de gauche à Breteil ? Les habitants de Breteil avaient offert 21,78% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon il y a deux mois, pour le premier round de l'élection présidentielle 2022. Et c'est sans compter les suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 7,44% et 2,8% au premier tour de la présidentielle. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés part donc avec un potentiel de voix de 32,02% à Breteil pour ce premier tour des législatives. 16:30 - Les enquêtes d'opinion, un signe pour le résultat des législatives 2022 à Breteil ? Les indications nationales des dernières semaines s'appliqueront probablement à Breteil. Mais il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. La majorité LREM-Ensemble a vu son résultat chuter très près du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote juste avant la période de réserve (28% contre 27% selon le dernier Ipsos pour France Télévision, Radio France mais aussi pour Le Monde). Le Rassemblement national, lui, s'est rapproché des 20%. Au précédent scrutin, à Breteil, Emmanuel Macron terminait en tête au 1er tour de l'élection présidentielle avec 35,48% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 21,78%. On trouvait plus loin Marine Le Pen avec 17,4% et Yannick Jadot à 7,44%. Un verdict à mettre en perspective avec ce qui s'est passé au niveau national : un Emmanuel Macron devant à un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. 14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de l'abstention aux législatives sont attendus à Breteil Le niveau de participation constituera incontestablement l'un des critères décisifs des législatives 2022 à Breteil. Les habitants des communes de petite taille se déplacent fréquemment plus que dans les grandes, la tendance peut-elle évoluer pour des législatives ? Il y a 2 mois, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 2 851 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 78,4% avaient participé à l'élection. La participation était de 79,8% au premier tour, c'est-à-dire 2 275 personnes. En comparaison, au niveau de la France, le taux de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c’était moins qu’en 2017. 11:30 - L'abstention aux législatives à Breteil va-t-elle faire pire qu'au scrutin 2017 ? La publication des résultats des législatives 2022 est autant attendue que le taux d'abstention qui est toujours trop haut lors de ce type de rendez-vous électoral. Voici les chiffres de 2017 à l'échelle de l'Hexagone : la participation aux élections législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour, moins qu'en 2012. Au cours des élections précédentes, les 3 697 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. En 2017, lors des législatives, 2 732 électeurs de Breteil avaient pris part au scrutin au premier tour (soit 53,22%). La participation était de 41,22% pour le second tour. 09:30 - Les électeurs de Breteil ont jusqu'à 18 heures pour faire leur choix C'est donc parti pour ces élections législatives ! À Breteil, il y a encore de la marge pour se prononcer sur les 10 candidats qui bataillent pour devenir député. Les 2851 électeurs de Breteil ont jusqu'à 18 heures pour voter. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 3 bureaux de vote de la ville pour participer au scrutin.

Législatives 2022 à Breteil : les enjeux

Durant l'élection présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 35,5% des votes au premier tour à Breteil, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Le député actuel des Bouches-du-Rhône et l'actuelle députée du Pas-de-Calais avaient obtenu 21,8% et 17,4% des suffrages. Le choix des votants de Breteil était resté constant au second tour au profit d'Emmanuel Macron (70,9% des voix). Marine Le Pen avait récupéré 29,1% des suffrages. Le président de la République sera-t-il en mesure d'acquérir une majorité des députés de l'hémicycle au vu des voix qu'il a reçues dans cette commune dès le premier tour de la présidentielle ? Les électeurs de Breteil (35) reprendront le chemin des urnes en 2022. Ils devront participer à l'élection des députés français qui aura lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Pour quel candidat voteront-ils ?