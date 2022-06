Résultat de la législative à Bretteville-sur-Odon : en direct

12/06/22 10:55

Les habitants de Bretteville-sur-Odon reprendront la direction des isoloirs en 2022 : ils seront invités à participer aux élections législatives 2022 qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022. Vers quel candidat iront-ils ? Lors de l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 38,3% des voix au premier tour à Bretteville-sur-Odon. Celui qui a renouvelé son bail de locataire de l'Elysée avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 20,7% et 12,7% des voix. Le choix des citoyens de Bretteville-sur-Odon était resté identique au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (77,2% des suffrages). Marine Le Pen avait obtenu 22,8% des suffrages. Les votants de cette localité s'en remettront-ils à nouveau à Emmanuel Macron aux prochaines élections à l'image du premier tour de la présidentielle ?